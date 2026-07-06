Checo Pérez revela estar DEVASTADO por derrota de México vs Inglaterra: “Es un día muy triste para todos”

La reciente eliminación de la Selección Mexicana del Mundial tras caer en un reñido partido 3-2 ante Inglaterra en el imponente Estadio Ciudad de México ha dejado un sabor amargo en millones de aficionados. Sin embargo, en medio de la desilusión, figuras destacadas del deporte nacional han salido a respaldar al equipo. Uno de los mensajes más resonantes fue el del piloto de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez.

A través de sus redes sociales, el piloto tapatío publicó un emotivo video, donde compartió su sentir tras el encuentro. Demostrando una gran empatía con la afición, Checo expresó:

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"Sé que todos están muy tristes, es un día muy triste para todos, para todos como país, pero quiero quedarme con lo positivo y quiero darle las gracias a esta selección que de verdad, nos hicieron unirnos".

Además de abordar el aspecto puramente deportivo, Pérez aprovechó la oportunidad para destacar la excelente organización del torneo en territorio nacional y el cálido ambiente que se ha vivido durante la justa mundialista.

"Yo como mexicano, me siento muy orgulloso de ver cómo otros países se expresan de México y de lo bien que se la pasaron y de lo increíble que fue". Cabe recordar que la fiebre mundialista había contagiado a Checo desde días antes del crucial encuentro, durante sus compromisos previos, el mexicano se había mostrado sumamente emocionado, llegando incluso a lucir con orgullo el jersey de la Selección Mexicana mientras caminaba por el paddock de la F1, demostrando que su apoyo al combinado nacional es incondicional.

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¿A qué equipo le va Checo Pérez?

Aunque en esta ocasión el piloto mostró su innegable fervor por la Selección Nacional, el corazón de Sergio Pérez en el futbol de clubes tiene un dueño absoluto. El automovilista mexicano ha dado a conocer en múltiples oportunidades y de manera muy pública su profunda pasión por el Club América.

A lo largo de los años, Checo no ha dudado en portar los colores azulcremas, celebrar efusivamente los campeonatos de las Águilas en sus redes sociales, e incluso asistir a los partidos cuando su apretada agenda en la máxima categoría del automovilismo se lo permite.

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