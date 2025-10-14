Christian Martinoli asegura que México no tendrá muchas ventajas en casa: “El Azteca ya no pesa”

Durante la más reciente emisión del programa Los Protagonistas en TV Azteca, el reconocido cronista deportivo Christian Martinoli encendió el debate al asegurar que el Estadio Azteca ha perdido su mística como fortaleza de la Selección Mexicana . En un análisis sin filtros, Martinoli cuestionó la idea de que jugar en casa represente una ventaja real para el conjunto Azteca, especialmente de cara al Mundial 2026 que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

También te puede interesar:



“El Azteca ya no pesa”, sentenció Martinoli, recordando que en décadas pasadas el coloso de Santa Úrsula intimidaba con sus más de 120 mil espectadores. “Antes los rivales pensaban que se les venía encima. Ahora el Azteca da lo mismo, ya te metieron varias cachetadas y seguimos pensando que el Estadio Azteca nos va a salvar”, expresó con tono crítico.

Ni cuatro Estadios Azteca salvarían al equipo: Martinoli

El comentarista fue más allá, señalando que ni cuatro Estadios Azteca podrían rescatar al equipo si su nivel de juego es pobre. “Si el equipo juega basura, no te salva ni cuatro Estadios Azteca”, afirmó, dejando claro que el problema no está en el entorno, sino en el rendimiento dentro del campo.

Martinoli también arremetió contra el discurso de los dirigentes del futbol mexicano, quienes han señalado que jugar en casa durante la fase de grupos del Mundial es una ventaja. “El argumento del dirigente más alto que tiene la liga y la federación es que la selección no sale de México en primera ronda. Por favor, ese es el argumento que nos beneficia, no es que tengamos un equipo que sea una bomba”, criticó.

Dejemos de pensar que desde afuera la cosa se impregna hacia dentro: Martinoli

Para el narrador de Azteca Deportes, el enfoque debe cambiar radicalmente. “Dejemos de pensar que desde afuera la cosa se impregna hacia dentro. Es de adentro hacia fuera. El equipo adentro tiene que contagiar hacia fuera, no tiene que sentir que me alientan para sentirme mejor”, concluyó.

Estas declaraciones han generado eco entre aficionados y analistas, quienes coinciden en que la Selección Mexicana necesita una transformación profunda, más allá de la localía o el ambiente. Con el Mundial cada vez más cerca, voces como la de Martinoli exigen autocrítica y resultados, no otro tipos de discursos.

