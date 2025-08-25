Faker, Riot y xQc dominan los Esports Awards 2025: lo mejor de una década gamer

Los Esports Awards 2025 se celebraron en Riad, Arabia Saudita, en una gala especial que reconoció a los mejores de la industria durante la última década (2015-2025). Con más de 9.8 millones de votos emitidos a nivel global, la ceremonia reunió a jugadores, equipos, publishers y personalidades que marcaron un antes y un después en los esports.

ICYMI



The winner of the Esports PC Player of the Decade award is...@faker



Congratulations! 🏆#EsportsAwards #DecadeAwards pic.twitter.com/x4lvS6yll8 — Esports Awards (@esportsawards) August 25, 2025

Te puede interesar: Warner Play Experience llega por primera vez a México junto a la Final Kombat 2025

El título más esperado, Juego de la Década, fue para League of Legends, que reafirma su dominio como el fenómeno competitivo más influyente del mundo. Su creadora, Riot Games, también fue distinguida como Publisher de la Década, mientras que la final de Worlds 2017 se quedó con el premio a Evento en Vivo de la Década.

VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review

En el plano individual, la leyenda surcoreana Lee “Faker” Sang-hyeok fue reconocido como Jugador de PC de la Década, consolidando su estatus como el mejor en la historia de League of Legends. En consola, el título recayó en Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro, mientras que el prodigio francés Mathieu “ZywOo” Herbaut se llevó el premio a Jugador Revelación de la Década.

Los premios también destacaron a las voces y rostros que acompañaron este crecimiento. Eefje “Sjokz” Depoortere fue galardonada como Talent On-Air de la Década, mientras que Kim “kkOma” Jeong-gyun recibió el premio a Coach de la Década.

Te puede interesar: Shanghái será la sede del VALORANT Champions 2026, el gran cierre de la gira mundial del VCT

En cuanto a equipos y organizaciones, T1 fue elegido Equipo de la Década, mientras que Team Liquid se alzó con el reconocimiento a Organización de la Década. En el ámbito de creadores, Félix “xQc” Lengyel fue nombrado Streamer de la Década, y Nadeshot como Personalidad de la Década.

Finalmente, Intel fue reconocido como Socio Comercial de la Década, y Liquipedia como la Plataforma de Cobertura de la Década.

La ceremonia dejó claro que la última década fue la que consolidó a los esports como un fenómeno global, y que las próximas diez prometen ser aún más grandes.