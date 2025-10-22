Painkiller regresa con más furia que nunca en PS5, Xbox Series X|S y PC

¡Painkiller está de regreso! El sello 3D Realms de Saber Interactive y el estudio Anshar Studios lanzan hoy la esperada reinvención del legendario shooter de acción, disponible desde este 21 de octubre en PlayStation 5 (Deluxe), Xbox Series X|S (Deluxe) y PC (Steam).

Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review

Te puede interesar : PAC-MAN y Club América celebran el Día de Muertos con increíble crossover en este partido de Liga BBVA MX

Fiel a sus raíces, Painkiller conserva la esencia frenética que definió al clásico original: velocidad, caos, hordas de demonios y toneladas de balas, pero ahora con un apartado gráfico moderno, una campaña cooperativa online y un modo roguelike que pondrá a prueba incluso a los más experimentados cazadores del Purgatorio.

La Edición Estándar está disponible por $39.99 USD, mientras que la Edición Deluxe cuesta $49.99 USD e incluye el juego base más el Pase de Temporada, con tres DLCs que añadirán nuevos aspectos de armas y personajes tras el lanzamiento.

Te puede interesar: Nintendo Direct de octubre: ¿Cuándo y a qué hora será?

En esta nueva entrega, los jugadores deberán abrirse paso entre legiones de demonios y criaturas grotescas, enfrentando la invasión del ángel caído Azazel para ganar su redención. Podrán hacerlo solos o junto a otros dos jugadores en modo cooperativo online.

⚔️ Características principales



El Purgatorio como campo de batalla: Recorre vastos biomas góticos mientras saltas, te enganchas y masacras a hordas infernales.

Recorre vastos biomas góticos mientras saltas, te enganchas y masacras a hordas infernales. Cooperativo para tres jugadores: Forma equipo para descubrir secretos, completar niveles y sobrevivir juntos al caos.

Forma equipo para descubrir secretos, completar niveles y sobrevivir juntos al caos. Enemigos aterradores: Desde demonios clásicos hasta los colosales hijos de Azazel, los Nephilim .

Desde demonios clásicos hasta los colosales hijos de Azazel, los . Cartas de tarot y mejoras: Amplía tus habilidades, desbloquea armas y desata combinaciones devastadoras.

Amplía tus habilidades, desbloquea armas y desata combinaciones devastadoras. Cuatro personajes jugables: Ink, Void, Sol y Roch, cada uno con ventajas y estilos únicos.

Ink, Void, Sol y Roch, cada uno con ventajas y estilos únicos. Modo Rogue Angel: Un modo roguelike independiente con arenas generadas aleatoriamente, recolección de cartas y jefes épicos.+



Con un arsenal infernal, acción desenfrenada y un nuevo enfoque cooperativo, Painkiller regresa para recordarte que el infierno nunca se cansa… pero tú tampoco deberías.