PAC-MAN y Club América celebran el Día de Muertos con increíble crossover en este partido de Liga BBVA MX

Las Águilas del América llegaron a un acuerdo de colaboración con PAC-MAN, en un crossover que lucirá por demás increíble en su juego ante el Puebla.

pac-man-america-colaboracion-dia-de-muertos-vs-puebla.jpg
Club América
Alan Chávez - Marktube
Esports
Este martes 21 de octubre el Estadio Ciudad de los Deportes será testigo de una colaboración más entre el Club América y Pac-Man , esto en referencia al Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes que hay al interior del país. Ante ello, es preciso que conozcas más sobre este espectacular crossover.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

América buscará regresar a la senda del triunfo luego de lo vivido en el Clásico Joven cuando se enfrente a Puebla, un duelo que estará marcado por las actividades y el performance que vivirá el club luego de la colaboración confirmada con Pac-Man. ¿De qué trata esta?

¿En qué consiste la colaboración entre Pac-Man y el América respecto al Día de Muertos?

Son muchas y muy variadas las actividades que habrá en torno a esta colaboración entre América y Bandai Namco a través de Pac-Man. Sin embargo, posiblemente lo que llame más la atención es el jersey conmemorativo que se utilizará, mismo que será de edición limitada y que contará con números que hacen referencia al día de muertos.

Cabe mencionar que el escudo de este jersey también rendirá un homenaje al Día de Muertos, por lo que se espera que la camiseta sea del gusto de los fanáticos. Vale decir que dicha colaboración busca homenajear esta festividad, la cual cuenta con un auge cultural y familiar por demás significativo.

¿Habrá actividades fuera del Estadio Ciudad de los Deportes?

Se espera que esta colaboración también traiga consigo diversas actividades a las afueras del Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido como Estadio Azulcrema. Por ende, el Club América invitó a sus aficionados a llegar con tiempo de anticipación para disfrutar de este tipo de eventos.

¿A qué hora es el América vs Puebla?

Todo está listo para que el América dispute la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX cuando reciba en su casa al Puebla, escuadra que viene de vencer a los Xolos de Tijuana. El partido se llevará a cabo este martes 21 de octubre en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México.

Club América
Alan Chávez - Marktube

