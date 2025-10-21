Nintendo Direct de octubre: ¿Cuándo y a qué hora será?

El lanzamiento de Pokémon Leyendas Z-A trajo consigo nuevamente a Nintendo Switch 2 en el debate sobre qué clase de consola es y la importancia que tiene para los amantes de los videojuegos dentro y fuera del país. Ante ello, vale la pena conocer cuándo será el Nintendo Direct de octubre del 2025.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes

En primera instancia, vale decir que el décimo mes del año significó un punto de partida para los amantes del Nintendo Switch 2 gracias, precisamente, al lanzamiento de Pokémon Leyendas. Ahora, el Nintendo Direct ha recobrado aún más fuerza respecto a los anuncios que se pueden realizar en el mismo.

¿Cuándo será el Nintendo Direct de octubre 2025?

Será en los últimos días del mes cuando la consola proyecte el Nintendo Direct, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre del 2025. Se trata, entonces, de un proyecto en el que se conocerán más detalles respecto a lo que la consola tiene para sus seguidores de cara al próximo año.

Te puede interesar: ¿Qué luchadores se podrían adueñar del Campeonato Mundial Pesado de la WWE que dejó vacante Seth Rollins?

Te puede interesar: ¿Cuándo inicia la temporada 2025 - 2026 de la NBA?

En ese sentido, debes saber que el Nintendo Direct contará con una hora de duración en donde habrá mucho contenido respecto a lo que se avecina para los siguientes años. Además, se revelará más información respecto a Kirby Air Riders!, la nueva apuesta de Nintendo para atraer a más comunidad en este cierre del año.

Es así como, de acuerdo con Masahiro Sakurai, será este jueves cuando los amantes de los videojuegos disfruten de un directo más en torno a lo que la agencia tiene en mente a través de revelaciones y, posiblemente, sorpresas respecto a lo que será el nuevo juego de Kirby, el cual ha comenzado a acaparar las miradas.

¿A qué hora comenzará el Nintendo Direct?

Según información del portal 3DJuegos LATAM, el Nintendo Direct de octubre 2025 comenzará en punto de las 6 de la mañana en horario del Pacífico. Además, se sabe que se podrá ver a través de los sitios oficiales de Nintendo en la plataforma YouTube, aunque también puedes descargar la aplicación mediante iOS y Android.