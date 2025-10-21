deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Nintendo Direct de octubre: ¿Cuándo y a qué hora será?

En los siguientes párrafos podrás conocer todos y cada uno de los detalles correspondientes a la llegada del Nintendo Direct en octubre del 2025.

nintendo-direct-octubre-2025-dia-horario.jpg
Instagram: Nintendoamerica
Alan Chávez - Marktube
Esports
Compartir

El lanzamiento de Pokémon Leyendas Z-A trajo consigo nuevamente a Nintendo Switch 2 en el debate sobre qué clase de consola es y la importancia que tiene para los amantes de los videojuegos dentro y fuera del país. Ante ello, vale la pena conocer cuándo será el Nintendo Direct de octubre del 2025.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes

En primera instancia, vale decir que el décimo mes del año significó un punto de partida para los amantes del Nintendo Switch 2 gracias, precisamente, al lanzamiento de Pokémon Leyendas. Ahora, el Nintendo Direct ha recobrado aún más fuerza respecto a los anuncios que se pueden realizar en el mismo.

¿Cuándo será el Nintendo Direct de octubre 2025?

Será en los últimos días del mes cuando la consola proyecte el Nintendo Direct, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre del 2025. Se trata, entonces, de un proyecto en el que se conocerán más detalles respecto a lo que la consola tiene para sus seguidores de cara al próximo año.

Te puede interesar: ¿Qué luchadores se podrían adueñar del Campeonato Mundial Pesado de la WWE que dejó vacante Seth Rollins?

Te puede interesar: ¿Cuándo inicia la temporada 2025 - 2026 de la NBA?

En ese sentido, debes saber que el Nintendo Direct contará con una hora de duración en donde habrá mucho contenido respecto a lo que se avecina para los siguientes años. Además, se revelará más información respecto a Kirby Air Riders!, la nueva apuesta de Nintendo para atraer a más comunidad en este cierre del año.

Es así como, de acuerdo con Masahiro Sakurai, será este jueves cuando los amantes de los videojuegos disfruten de un directo más en torno a lo que la agencia tiene en mente a través de revelaciones y, posiblemente, sorpresas respecto a lo que será el nuevo juego de Kirby, el cual ha comenzado a acaparar las miradas.

¿A qué hora comenzará el Nintendo Direct?

Según información del portal 3DJuegos LATAM, el Nintendo Direct de octubre 2025 comenzará en punto de las 6 de la mañana en horario del Pacífico. Además, se sabe que se podrá ver a través de los sitios oficiales de Nintendo en la plataforma YouTube, aunque también puedes descargar la aplicación mediante iOS y Android.

Sports
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
Thumbnail
Esports
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
Thumbnail
Esports
F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?
×
×