Cruz Azul vs Vancouver: el juego que la AFICIÓN de ESTADOS UNIDOS quiere ver EN VIVO

Cruz Azul está listo para protagonizar uno de los partidos más atractivos de la primera ronda. El duelo de vuelta entre Cruz Azul y Vancouver FC no solo definirá su pase, también representa una oportunidad única para los aficionados latinos que viven en Estados Unidos y sueñan con ver a La Máquina en México.

El encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, una sede histórica que promete un ambiente intenso, pasión celeste y una experiencia futbolera completa para quienes decidan cruzar la frontera.

¿Por qué este Cruz Azul vs Vancouver FC es ideal para viajar desde Estados Unidos?

El partido está programado para el jueves 12 de febrero de 2026, con un horario perfecto para el público en Estados Unidos:

8:00 PM ET (Este)

7:00 PM CT (Centro)

5:00 PM PT (Pacífico)

Esto permite planear el viaje con calma, llegar el mismo día o incluso convertirlo en una escapada de fin de semana. Además, Puebla es una ciudad bien conectada, con costos accesibles en hospedaje y transporte.

Para Cruz Azul, este duelo es clave. Una victoria lo acerca a los octavos de final y mantiene vivo el sueño de consolidarse como uno de los grandes históricos del torneo, con la mira puesta también en futuras competencias internacionales.

Precios y dónde comprar boletos para Cruz Azul vs Vancouver FC

Uno de los mayores atractivos del partido es el precio de los boletos, especialmente para quienes compran desde Estados Unidos.

Boletos desde aproximadamente $17 dólares

Boletos Premium desde alrededor de $57 dólares

Las entradas ya están disponibles a través de StubHub, una de las plataformas más confiables y utilizadas por aficionados en Estados Unidos para comprar boletos de eventos deportivos en México.

Por ese precio, el aficionado no solo accede a un partido oficial de Concacaf Champions Cup, sino a una experiencia completa: estadio histórico, ambiente intenso y la posibilidad de ver a Cruz Azul en una noche que puede marcar su camino en el torneo.

La recomendación es clara: comprar cuanto antes, ya que conforme se acerque la fecha del partido, la demanda aumentará y los precios podrían subir.