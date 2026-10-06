Revelan que molestias físicas de Gil Mora iniciaron hace más de un año

Gilberto Mora ha causado baja en la Selección Mexicana debido a molestias musculares y no podrá estar presente en el próximo partido del equipo nacional ante Chile este martes 6 de octubre en el Coliseum de Los Ángeles.

Mora ha padecido de las lesiones durante los últimos meses, incluida una pubalgia, pero de acuerdo con Rafa Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, se trata de un problema que aqueja al juvenil desde hace varios meses.

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Gilberto Mora ha estado lesionado desde el Mundial Sub 20 del 2025



Y es que de acuerdo con Rafa Márquez, Mora ha sufrido de molestias físicas incluso desde el Mundial Sub 20 que disputó entre septiembre y octubre del año pasado, por lo que habría disputado la Copa Mundial de la FIFA 2026 lesionado.

"Él sigue presentando una molestia, en la cual antes del partido, obviamente antes del entrenamiento y durante ese entrenamiento él lo termina con molestias. Las molestias ya las viene cargando de semanas antes, antes incluso que estuviera con nosotros en Selección. Yo estoy en la línea de tratar de cuidar al jugador y más siendo Mora que sigue en un proceso de crecimiento y que tenemos que cuidarlo porque recuerdo que desde el Mundial Sub-20 ya tenía molestias en el tobillo, antes del Mundial (2026), mucho antes, molestias en las lumbares, antes del Mundial también una pubalgia", reveló Márquez en conferencia de prensa.

Siempre con precaución 🫸⚽



El entrenador de la Selección Mexicana habla sobre la baja de Gil Mora en la concentración.



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"Lo más importante hoy en día es cuidar a Gil para que no esté cayendo y recayendo en ciertas molestias, esperando que crezca bien y que ojalá se recupere pronto para poder tenerlo lo alto posible. Hoy en día ya está en su club y a su club también le tocará responder esa pregunta", agregó.

Gilberto Mora solo pudo disputar el partido ante Colombia en donde jugó 64 minutos y convirtió un gol y permaneció en la banca para los siguientes encuentros del conjunto Azteca.

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