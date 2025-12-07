Conoce los 16 estadios que albergarán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ya con los invitados conocidos y acomodados (con falta de ciertos seleccionados europeos y otros que saldrán del repechaje internacional), algo que causa mucha ilusión es observar la pasión que se presentará en los distintos estadios mundialistas. Ante eso, vale la pena conocer cuáles son los inmuebles que se preparan para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuáles son los estadios donde se jugará la Copa Mundial de la FIFA?

En total son 16 recintos donde la pasión mundialista se desbordará desde el próximo 11 de junio, repartidos en tres países, donde el grueso de las actividades se realizarán en los Estados Unidos. Pero aquí están, nombre por nombre, cada uno de los escenarios escogidos para este torneo, dónde se encuentran y cuántas personas le caben.

Estados Unidos

MetLife Stadium - Nueva York/Nueva Jersey - 82, 500 espectadores.

AT&T Stadium - Dallas - 80, 000 espectadores.

Hard Rock Stadium - Miami - 75, 540 espectadores.

Arrow Head Stadium - Kansas City - 76, 416 espectadores.

NRG Stadium - Houston - 71, 795 espectadores.

Mercedes Benz Stadium - Atlanta - 71, 000 espectadores.

Gillette Stadium - Boston - 65, 878 espectadores.

SoFi Stadium - Los Angeles - 70, 000 espectadores.

Lincoln Financial Field - Filadelfia - 69, 546 espectadores.

Levi’s Stadium - San Francisco - 68, 500 espectadores.

Lumen Field - Seattle - 68, 740 espectadores.

México

Estadio Akron - Jalisco - 46, 355 espectadores.

Estadio BBVA - Nuevo León - 53, 500 espectadores.

Estadio Banorte - Ciudad de México - 87, 523 espectadores.

Canadá

BC Place - Vancouver - 54, 500 espectadores.

BMO Field - Toronto - 30, 00 espectadores.

¿En qué estadios se jugará el repechaje internacional de la Copa Mundial de la FIFA?

Del 23 al 31 de marzo las seis selecciones de todo el planeta se enfrentarán desde una instancia de semifinales y final. Será a partido único y la Llave 1 se jugará en el Estadio Akron y la Llave 2 en el Estadio BBVA.

Llave 1 - Semifinal - Jueves 26 de marzo - Nueva Caledonia vs Jamaica - 20:00 horas.

Llave 1 - Final - Martes 31 de marzo - Ganador de la Semifinal vs Congo - 17:00 horas.