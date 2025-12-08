deportes
Novak Djokovic hace un atrevido pronóstico para la FINAL de la Copa Mundial 2026 que hace soñar a México

Novak Djokovic pronosticó una Final entre México y Portugal para el Mundial 2026

Novak Djokovic
@BBC
Francisco Fernández
Mundial México 2026
Este viernes 5 de diciembre quedaron definidos los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las selecciones ya conocen cuáles serán sus destinos en la justa mundialista, lo que también ha dado lugar a que los aficionados hagan sus predicciones sobre los equipos que llegarán más lejos y uno de los más optimistas y arriesgados ha sido Novak Djokovic.

RESUMEN: Toluca vs Monterrey | Semifinal Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Novak Djokovic predice Final Portugal vs México para el Mundial 2026

Novak Djokovic fue consultado sobre sus favoritos para llevarse la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sorprendió al asegurar que la Final del certamen será entre Portugal y México con Cristiano Ronaldo coronándose como monarca del mundo.

"Voy a ser muy atrevido con mi pronóstico: Portugal", declaró el tenista serbio y continuó. "Voy con Portugal para campeón venciendo a México en la Final".

La respuesta de Djokovic sorprendió al entrevistador quien le cuestionó sobre su elección y le nombró a algunas selecciones que tienen más posibilidades de llegar a la Final que México, pero el serbio se mantuvo firme.

"Sé que hay otros equipos, pero dije que sería atrevido y me quedo con eso. Portugal contra México en la Final del Mundial", sentenció.

Las Selecciones de México y Portugal disputarán un partido amistoso en marzo del 2026 con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca y si las predicciones de Djokovic se hacen reales se volverán a ver las caras el 19 de julio en Nueva York.

¿México y Portugal en una Final del Mundial? Solo en Los Simpsons

La predicción de Novak Djokovic sobre los finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 parece haber salido de un capítulo de los Simpsons.

Y es que tras compartir a sus favoritos, muchos usuarios en redes sociales recordaron que en la serie animada se menciona un partido entre México y Portugal que definirá al más grande del mundo, lo que muchos fans lo han relacionado con una Final de Copa del Mundo.

Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

