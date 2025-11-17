deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

La catástrofe que se avecina si Miguel Herrera fracasa con Costa Rica rumbo al Mundial 2026

El país entero se juega mucho más que un boleto a la Copa del Mundo: una caída económica millonaria acecha si la “Sele” de Miguel Herrera no cumple.

Miguel Herrera, DT de Costa Rica
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Mundial México 2026
Compartir

Costa Rica no solo se juega su orgullo futbolístico. Se juega su economía.

A pocos días de definir su destino rumbo al Mundial 2026, la “Sele” dirigida por Miguel Herrera enfrenta un partido que vale millones. Y no es una exageración.

Según un estudio de la Universidad Nacional (UNA), la no clasificación le costaría al país entre 85 y 120 millones de dólares en pérdidas directas e indirectas. Un golpe que trascendería los estadios para golpear al turismo, el comercio y hasta la identidad nacional.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Miguel Herrera para clasificar a Costa Rica al Mundial?

Resumen México vs Uruguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 15 Noviembre

El costo del fracaso deportivo

El análisis del economista Leiner Vargas, del Cinpe-UNA, calcula que solo en ingresos deportivos el país dejaría de percibir entre 14 y 25 millones de dólares. Ese dinero proviene de los premios FIFA, patrocinios, derechos de televisión y fondos de preparación, esenciales para sostener giras, infraestructura y desarrollo juvenil.

Con Miguel Herrera al mando, el proyecto costarricense ya ha sido cuestionado por su falta de resultados y su carácter explosivo. Y aunque el “Piojo” asegura que el grupo “va por buen camino”, los números no mienten: si no se clasifica, el fútbol tico enfrentará una sequía financiera que podría desmantelar años de trabajo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Así va el Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf con Costa Rica del 'Piojo' Herrera rumbo al Mundial 2026

que-necesita-piojo-herrera-costa-rica-mundial-2026.png
Instagram: Miguel Herrera

Un efecto dominó fuera de la cancha

El informe también advierte pérdidas adicionales de 50 a 70 millones de dólares en sectores como publicidad, turismo y consumo local.

Cuando Costa Rica va al Mundial, el país se viste de rojo y blanco: suben las ventas de televisores, camisetas, bebidas, y hasta las reuniones familiares mueven la economía. Sin Mundial, ese espíritu se apaga… y con él, las ganancias.

La ausencia en la Copa del Mundo no solo vaciaría las vitrinas de trofeos, sino también las cajas registradoras de miles de comercios que dependen del “boom mundialista”.

Costa Rica
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Autor / Redactor

GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Te Recomendamos

México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
×
×