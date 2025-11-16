deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

TODOS los resultados con lo que Miguel Herrera y Costa Rica no irían al Mundial 2026 en la última jornada de eliminatorias de la Concacaf

Última jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 y la Selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, se encuentra muy cerca de la eliminación

Miguel Herrera
MEXSPORT
Fernando Campos
Mundial México 2026
Compartir

Llega la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 y la Selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, se encuentra muy cerca de la eliminación y con la presión al máxima.

Raúl Jiménez Explota: ‘Tristeza Jugar de Local y Que Te Abucheen’

¿Cómo se encuentra el grupo de Costa Rica?

El martes 18 de noviembre se disputarán los partidos decisivos: Costa Rica vs Honduras en el Estadio Nacional de Costa Rica y Haití vs Nicaragua en el Stadion Ergilio Hato de Curazao. Con la tabla al momento con Honduras 8 puntos, Haití 8, Costa Rica 6 y Nicaragua 4, los ticos necesitan ganar y esperar una combinación favorable. Sin embargo, existen varios escenarios en los que quedarían eliminados.

El primero y más claro: si Costa Rica pierde ante Honduras. En ese caso, los catrachos llegarían a 11 puntos y asegurarían su clasificación. Incluso si Haití cayera frente a Nicaragua, los caribeños se quedarían con 8 unidades, suficientes para superar a los ticos, que se quedarían en 6.

También te puede interesar:

Otro escenario negativo: si Costa Rica empata con Honduras y Haití vence a Nicaragua. El empate dejaría a los ticos con 7 puntos, mientras Honduras sumaría 9 y Haití alcanzaría 11. Así, los de Miguel Herrera no tendrían ninguna opción.

También existe la posibilidad de que Costa Rica gane, pero Haití también triunfe. En ese caso, los ticos llegarían a 9 puntos, Honduras se quedaría en 8 y Haití alcanzaría 11. El clasificado sería Haití y Costa Rica dependería si queda entre los mejores dos segundos lugares de la eliminatoria de Concacaf y pueda jugar un repechaje.

Una victoria costarricense sería suficiente si Haití no logra sumar de tres puntos ya que la diferencia de goles favorece al conjunto del ‘Piojo' Herrera.

En resumen, Costa Rica no pasaría al Mundial 2026 en forma directa con los siguientes casos:

  • Derrota ante Honduras, sin importar el resultado de Haití vs Nicaragua.
  • Empate contra Honduras combinado con triunfo de Haití.
  • Victoria de Costa Rica acompañada de triunfo haitiano.

La presión es enorme para Miguel Herrera y sus jugadores, que necesitan ganar y esperar que Nicaragua dé la sorpresa frente a Haití. De lo contrario, Costa Rica verá desde casa la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Costa Rica
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
×
×