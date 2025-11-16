TODOS los resultados con lo que Miguel Herrera y Costa Rica no irían al Mundial 2026 en la última jornada de eliminatorias de la Concacaf

Llega la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 y la Selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, se encuentra muy cerca de la eliminación y con la presión al máxima.

¿Cómo se encuentra el grupo de Costa Rica?

El martes 18 de noviembre se disputarán los partidos decisivos: Costa Rica vs Honduras en el Estadio Nacional de Costa Rica y Haití vs Nicaragua en el Stadion Ergilio Hato de Curazao. Con la tabla al momento con Honduras 8 puntos, Haití 8, Costa Rica 6 y Nicaragua 4, los ticos necesitan ganar y esperar una combinación favorable. Sin embargo, existen varios escenarios en los que quedarían eliminados.

El primero y más claro: si Costa Rica pierde ante Honduras. En ese caso, los catrachos llegarían a 11 puntos y asegurarían su clasificación. Incluso si Haití cayera frente a Nicaragua, los caribeños se quedarían con 8 unidades, suficientes para superar a los ticos, que se quedarían en 6.

Otro escenario negativo: si Costa Rica empata con Honduras y Haití vence a Nicaragua. El empate dejaría a los ticos con 7 puntos, mientras Honduras sumaría 9 y Haití alcanzaría 11. Así, los de Miguel Herrera no tendrían ninguna opción.

También existe la posibilidad de que Costa Rica gane, pero Haití también triunfe. En ese caso, los ticos llegarían a 9 puntos, Honduras se quedaría en 8 y Haití alcanzaría 11. El clasificado sería Haití y Costa Rica dependería si queda entre los mejores dos segundos lugares de la eliminatoria de Concacaf y pueda jugar un repechaje.

Una victoria costarricense sería suficiente si Haití no logra sumar de tres puntos ya que la diferencia de goles favorece al conjunto del ‘Piojo' Herrera.

En resumen, Costa Rica no pasaría al Mundial 2026 en forma directa con los siguientes casos:

Derrota ante Honduras, sin importar el resultado de Haití vs Nicaragua.

Empate contra Honduras combinado con triunfo de Haití.

Victoria de Costa Rica acompañada de triunfo haitiano.

La presión es enorme para Miguel Herrera y sus jugadores, que necesitan ganar y esperar que Nicaragua dé la sorpresa frente a Haití. De lo contrario, Costa Rica verá desde casa la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

