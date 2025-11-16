deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿Qué necesita Miguel Herrera para clasificar a Costa Rica al Mundial?

Miguel “Piojo” Herrera vive momentos tensos en Costa Rica luego de perder ante Honduras y tener pocas posibilidades de clasificar al Mundial 2026

Miguel Herrera
MEXSPORT
Memo Gómez
Mundial México 2026
Compartir

La última Fecha FIFA dejó un saldo dramático para dos estrategas mexicanos. Luis Fernando Tena y Guatemala quedaron oficialmente eliminados del Mundial 2026 tras su derrota ante Panamá, mientras Miguel "Piojo" Herrera y Costa Rica deberán jugarse la vida en la jornada final.

El combinado chapín vio truncado un proceso que mostraba evolución bajo el mando del técnico azteca. Aunque el equipo mostró mejoría durante la eliminatoria, los resultados no acompañaron en los momentos decisivos, dejando a Tena con un sabor amargo pese al trabajo realizado.

Para el "Piojo" Herrera, el escenario es de máxima presión. Costa Rica, actualmente tercero en el Grupo C con 6 puntos, necesita una victoria obligatoria ante el líder Honduras y esperar que Haití no gane ante Nicaragua para aspirar a la clasificación directa.

Te puede interesar: El jugador estadounidense por el que Chivas y América se pelean 

¿Qué necesita el "Piojo"?

Primero, ganar sí o sí contra Honduras, el líder. Después, esperar que Haití empate o pierda frente a Nicaragua para meterse directo por diferencia de goles. ¿Y si no se da? Todavía existe el repechaje… pero también está lleno de matemáticas. Costa Rica debe ganar, y además estar atento a lo que pase en el Grupo A con Panamá o Surinam. Una combinación de resultados todavía les puede abrir la puerta. Pero si empatan, pierden… o si los otros suman, también se despiden del Mundial.

Así que mientras Tena ya piensa en lo que viene, el Piojo se prepara para 90 minutos que pueden salvar su proceso o terminarlo por completo. La última fecha lo decide todo.

Te puede interesar: 27 años después, Noruega regresa a una Copa del Mundo con paso perfecto

Costa Rica
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Memo Gómez

Autor / Redactor

Memo Gómez

Te Recomendamos

México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
×
×