¿Qué necesita Miguel Herrera para clasificar a Costa Rica al Mundial?

La última Fecha FIFA dejó un saldo dramático para dos estrategas mexicanos. Luis Fernando Tena y Guatemala quedaron oficialmente eliminados del Mundial 2026 tras su derrota ante Panamá, mientras Miguel "Piojo" Herrera y Costa Rica deberán jugarse la vida en la jornada final.

El combinado chapín vio truncado un proceso que mostraba evolución bajo el mando del técnico azteca. Aunque el equipo mostró mejoría durante la eliminatoria, los resultados no acompañaron en los momentos decisivos, dejando a Tena con un sabor amargo pese al trabajo realizado.

Para el "Piojo" Herrera, el escenario es de máxima presión. Costa Rica, actualmente tercero en el Grupo C con 6 puntos, necesita una victoria obligatoria ante el líder Honduras y esperar que Haití no gane ante Nicaragua para aspirar a la clasificación directa.

¿Qué necesita el "Piojo"?

Primero, ganar sí o sí contra Honduras, el líder. Después, esperar que Haití empate o pierda frente a Nicaragua para meterse directo por diferencia de goles. ¿Y si no se da? Todavía existe el repechaje… pero también está lleno de matemáticas. Costa Rica debe ganar, y además estar atento a lo que pase en el Grupo A con Panamá o Surinam. Una combinación de resultados todavía les puede abrir la puerta. Pero si empatan, pierden… o si los otros suman, también se despiden del Mundial.

Así que mientras Tena ya piensa en lo que viene, el Piojo se prepara para 90 minutos que pueden salvar su proceso o terminarlo por completo. La última fecha lo decide todo.

