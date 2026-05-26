Le costó 75 millones de euros a su equipo y su entrenador no lo llevó a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hay decisiones que definen una carrera, y en el futbol moderno, elegir el dinero fácil por encima del crecimiento deportivo suele costar muy caro. Mientras una estrella de México se perdería la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay otro futbolista top de de Latinoamérica que no fue convocado con su país a pesar de haberle costado 75 millones de euros a su equipo.

Esto es precisamente lo que experimenta una de las promesas más brillantes del balompié sudamericano: Jhon Jáder Durán, quien pasó de ser el objeto de deseo de las mejores ligas de Europa a convertirse en un fantasma que no triunfa en ningún lugar. Por todo esto, Néstor Lorenzo no lo incluyó en la lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026.

La gota que derramó el vaso del pésimo momento de Duran llegó desde el seno de su selección nacional, donde el director técnico le cerró definitivamente las puertas para la justa mundialista. Todo comenzó a finales de 2024, cuando el atacante de entonces 21 años maravillaba al mundo con el Aston Villa de la Premier League. Eso quedó en el pasado.

TE PUEDE INTERESAR:



Jhon Jáder Durán está lejos de su mejor momento y se quedó sin la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los gigantes del Viejo Continente hacían fila para fichar al delantero que hoy tiene 22 años, pero en enero de 2025 tomó una decisión que dejó a todos con el ojo cuadrado: El colombiano prefirió los billetes y aceptó una oferta del Al-Nassr de Arabia Saudita para jugar al lado de Cristiano Ronaldo, amarrando un sueldo estratosférico de 20 millones de euros por temporada.

Fenerbahçe rescindirá el contrato de Jhon Durán|Crédito: AP

El club árabe desembolsó la tremenda cantidad de 75 millones de euros por su traspaso, esperando haber comprado a un crack mundial. Sin embargo, pasó del protagonismo en la Premier League a la inestabilidad total. En apenas un año y medio, la carrera de Durán dio un giro de 180 grados, acumulando más playeras que goles y perdiendo la confianza de su propio país.

🇨🇴 AHORA: ¡COLOMBIA ANUNCIÓ SUS CONVOCADOS PARA EL MUNDIAL!



Néstor Lorenzo confirmó los 26 futbolistas que irán a la Copa del Mundo en conferencia de prensa. Recordemos que van al grupo K con Portugal, RD Congo y Uzbekistan.



¿Opiniones? pic.twitter.com/qnr6zGJq1V — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 25, 2026

La debacle de Jhon Jáder Durán

Julio de 2025: Apenas seis meses después de su millonaria compra, el Al-Nassr se cansó de sus desplantes y bajo rendimiento, mandándolo cedido al Fenerbahçe de Turquía.

Apenas seis meses después de su millonaria compra, el Al-Nassr se cansó de sus desplantes y bajo rendimiento, mandándolo cedido al Fenerbahçe de Turquía. Febrero de 2026: Su paso por el futbol turco fue con más pena que gloria, registrando apenas 5 goles en 21 partidos. Los árabes rompieron la cesión antes de tiempo y lo mandaron al Zenit de San Petersburgo.

Su paso por el futbol turco fue con más pena que gloria, registrando apenas 5 goles en 21 partidos. Los árabes rompieron la cesión antes de tiempo y lo mandaron al Zenit de San Petersburgo. Mayo de 2026: Tras jugar solo 9 compromisos en la liga rusa, el atacante se separó por completo de la plantilla del Zenit argumentando supuestos "temas personales".