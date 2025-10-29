Crash Bandicoot regresaría, pero ahora a la pantalla chica; ¿qué se sabe hasta ahora?

Se trata, sin duda, de una de las “mascotas” más queridas y populares que existen en el mundo de los videojuegos más allá de la consola de tu agrado. El regreso de Crash Bandicoot estaría cada vez más cerca; sin embargo, este lo haría a través de la pantalla chica. ¿A qué nos referimos?

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Se trata de un marsupial naranja que fue el protagonista de horas llenas de diversión y dinamismo frente al televisor, pues ya sea en Playstation o Xbox todos disfrutaban de este videojuego. Ahora, se sabe que Crash Bandicoot volvería; sin embargo, no lo haría como una especie de remake como ha ocurrido con otros juegos clásicos.

¿Crash Bandicoot estará disponible en plataformas de streaming?

De acuerdo con diversos reportes nacionales e internacionales, Netflix estaría interesada en hacerse de los servicios de Crash Bandicoot pero no en forma de un retorno al mundo de los videojuegos, sino más bien en una serie inspirada en el marsupial más querido por todos.

Te puede interesar: ¿Qué bajas tendrán América, Cruz Azul, Pumas y Chivas para el cierre del Apertura 2025?

Te puede interesar: ¿Cuántas horas duró el Juego 3 de la Serie Mundial 2025?

Según fuentes como Activision Blizzard, la creación de una serie animada de Crash Bandicoot para Netflix es una realidad, aunque la plataforma de streaming no ha confirmado más detalles al respecto. Cabe mencionar que las filtraciones comenzaron una vez que se revelaron registros vinculados a la propiedad intelectual del videojuego, lo cual llamó la atención de los interesados.

¡Netflix está desarrollando una serie animada de 'CRASH BANDICOOT'! pic.twitter.com/1SyMZGeYSg — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) October 27, 2025

Se trata, entonces, de que la serie animada de Crash Bandicoot capture la esencia tradicional y clásica del personaje, esto mientras lidia con los problemas de su planeta. Y si bien no se ha informado nada respecto a su trama, se espera que la historia se centre en Crash, Aku Aku y Coco, como ocurría en los videojuegos de antaño.

¿Cuándo se estrenaría Crash Bandicoot en Netflix?

A falta de un anuncio oficial, se sugiere que la serie animada de Crash Bandicoot llegaría a Netflix en el año 2026; es decir, precisamente cuando la franquicia cumple 30 años de vida. Además, esta es una apuesta que acompañaría a otras adaptaciones de videojuegos que la plataforma ha tenido en el pasado, entre las que destacan Castlevania, The Last Of Us y Arcane .