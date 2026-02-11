Cruz Azul vs Vancouver FC: Fecha y horario PARA ESTADOS UNIDOS ¿trámite o SORPRESA?

Cruz Azul está a 90 minutos de sellar su boleto a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, pero en el futbol nada se da por hecho. La Máquina de Cruz Azul llega con ventaja global de 3-0 sobre Vancouver FC , resultado conseguido en Canadá, y ahora definirá la serie en el Estadio Cuauhtémoc, sede alterna para este compromiso internacional.

Para la afición que vive en Estados Unidos, el partido representa una cita clave. No solo por la posibilidad de ver a uno de los grandes de la Liga MX avanzar con autoridad, sino porque el objetivo final es claro: repetir el título continental y mantener el sueño de competir en el próximo Mundial de Clubes.

¿A qué hora es Cruz Azul vs Vancouver FC en Estados Unidos?

El partido de vuelta entre Cruz Azul y Vancouver FC se jugará el jueves 12 de febrero.

Estos son los horarios para Estados Unidos:

7:00 p.m. tiempo del Centro (CT)

8:00 p.m. tiempo del Este (ET)

5:00 p.m. tiempo del Pacífico (PT)

El duelo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, luego de que el conjunto celeste tuviera que trasladar su localía. La transmisión estará disponible a través de las plataformas oficiales que cuentan con los derechos de la Concacaf Champions Cup 2026 en territorio estadounidense.

Con el 3-0 global, Cruz Azul puede incluso perder por dos goles y aún así avanzar. Vancouver FC necesita ganar por cuatro tantos para clasificar directamente o forzar el tiempo extra igualando la serie.

Última práctica antes de la Vuelta de Ronda 1 de @TheChampions. 💙🚂 pic.twitter.com/lvC8RogOzh — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 11, 2026

Cruz Azul quiere confirmar su dominio en Concacaf Champions Cup 2026

Más allá del marcador, el momento anímico favorece a La Máquina. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón no pierde desde el 10 de enero y ha mostrado solidez tanto en Liga MX como en el torneo internacional. En la ida fue superior en posesión, intensidad y contundencia.

Sin embargo, no todo es comodidad. El cuerpo técnico tendrá que ajustar piezas ante ausencias importantes, lo que abre la puerta para rotaciones y oportunidades a jugadores que buscan consolidarse.

Del lado canadiense, Vancouver FC llega sin presión. Con una plantilla joven y menor recorrido internacional, intentará competir con orden y aprovechar cualquier desconcentración del conjunto mexicano. En este tipo de torneos, un gol temprano puede cambiar el guion.

Para Cruz Azul, el mensaje es claro: evitar excesos de confianza y cerrar la serie con autoridad. La Concacaf Champions Cup 2026 no perdona errores, y el objetivo es seguir avanzando paso a paso.