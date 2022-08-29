¿Cuándo, cómo y dónde ver México vs Paraguay EN VIVO?

Regresa la Selección Mexicana a un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 y se enfrenta a su similar de Paraguay, encuentro que se jugará en la cancha del Mercedes Benz Stadium, casa del equipo de la NFL Atlanta Falcons, este miércoles 31 de agosto a partir de las 19:45 horas y que podrás ver en VIVO por Azteca 7, en nuestro portal y en la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis de Christian Martinoli, El “Doctor” García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, Inés Sainz y David Medrano.

SIGUE EL PARTIDO ENTRE MÉXICO VS PARAGUAY AQUÍ

La Selección Mexicana, dirigida por el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, solo contará con futbolistas que juegan en la Liga BBVA MX ya que por no ser Fecha FIFA no pudo considerar a los jugadores que se encuentran en el continente europeo y de la MLS.

Esta será una de las últimas oportunidades para los convocados para ser considerados por el ‘Tata’ Martino y ser incluidos en la lista final de México para enfrentar a las selecciones de Polonia, Argentina y Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022.

Te puede interesar: México presenta el jersey de visitante para el Mundial de Qatar 2022

Por su parte, la selección de Paraguay, que no pudo clasificar a la Copa del Mundo, contará en sus filas con algunos futbolistas que se encuentran jugando en el futbol mexicano, específicamente contará con Antony Silva (Puebla), Bruno Váldez (América), Richard Sánchez (América) y Carlos González (Toluca).

Para esta nueva etapa de la selección paraguaya rumbo al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026 es dirigida por el entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto.

¿A qué hora juega México vs Paraguay?

El partido entre México y Paraguay se jugará el miércoles 31 de agosto a las 19:45 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: México vs Arabia Saudita en Qatar 2022: Fecha y horario del partido

¿Dónde se jugará el México vs Paraguay?

El partido de preparación entre México y Paraguay para el Mundial Qatar 2022, se jugará en el Mercedes Benz Stadium, sede del equipo de futbol americano Atlanta Falcons.