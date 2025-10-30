Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ya está disponible

La espera terminó. SEGA lanzó oficialmente Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, la evolución definitiva del clásico de peleas 3D, disponible en formato digital para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam, con una versión para Nintendo Switch 2 actualmente en desarrollo.

Esta nueva entrega moderniza el título original con soporte crossplay entre plataformas, rollback netcode para una experiencia en línea fluida y el nuevo modo World Stage, una campaña para un solo jugador donde los fans podrán ascender en la jerarquía mundial enfrentando a los luchadores más poderosos del circuito. Además, incluye un sistema de entrenamiento completamente renovado, ideal tanto para veteranos como para nuevos jugadores.

Los jugadores podrán elegir entre dos ediciones: la estándar, disponible por $19.99 USD, y la 30th Anniversary Edition por $49.99 USD, que incluye contenido exclusivo como el Legendary Pack, el Yakuza Series Collaboration Pack, trajes conmemorativos del 30º aniversario, una colección musical, títulos de ranking y arte conceptual inédito.

Por primera vez desde Final Showdown, el enigmático jefe final Dural se une al elenco como personaje jugable a través de un DLC independiente, disponible por $7.99 USD.

Además, SEGA confirmó que los jugadores que ya posean Virtua Fighter 5 R.E.V.O. en Steam recibirán la actualización a World Stage sin costo adicional. Aquellos con la versión de PS4 Ultimate Showdown podrán acceder a un descuento especial: $9.99 USD para la versión base o $39.99 USD para la edición 30th Anniversary.

Con Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, SEGA busca consolidar el legado de una saga que definió el género de los juegos de pelea 3D, combinando su herencia clásica con las mejores tecnologías multijugador de la actualidad.