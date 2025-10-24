Plants vs. Zombies: Replanted florece hoy en PC y consolas

¡El jardín está de regreso y más caótico que nunca! Electronic Arts y PopCap Studios lanzaron hoy Plants vs. Zombies: Replanted, la esperada remasterización del clásico de estrategia tower defense que marcó a toda una generación de jugadores.

Disponible desde hoy en PC (Steam, EA App, Epic Games Store) y en todas las consolas modernas, incluyendo Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, el juego llega con un precio de $19.99 USD, prometiendo una experiencia completamente renovada para veteranos y nuevos jugadores por igual.

Esta versión remasterizada ofrece gráficos en alta definición, animaciones más fluidas y un apartado visual rediseñado desde cero, manteniendo el humor característico y la estrategia adictiva del original. Además, introduce niveles inéditos, minijuegos nuevos y modos cooperativo y JcJ locales, permitiendo que dos jugadores se enfrenten o colaboren en frenéticas batallas desde un mismo sofá.

Entre las novedades destacan los modos “Día Nublado” y “Descanse en Paz”, que añaden desafíos únicos a la fórmula clásica de defensa por líneas. También se incorpora la función GameShare en Nintendo Switch 2, con la que dos jugadores pueden disfrutar del multijugador local usando solo una copia del juego, conectándose de manera inalámbrica.

Los miembros de EA Play Pro obtienen acceso inmediato al juego, junto con un aspecto retro exclusivo para el Peashooter, mientras que los suscriptores de EA Play disfrutan de un 10% de descuento en compras digitales y acceso ilimitado a títulos clásicos como Garden Warfare 2 y La Batalla de Neighborville.

Con su mezcla de humor, acción estratégica y nostalgia, Plants vs. Zombies: Replanted demuestra que la guerra del jardín nunca pasa de moda. ¡Prepara tus girasoles y tus lanzaguisantes, porque los zombis están más hambrientos que nunca!