Cuándo y contra quién juega Xolos de Tijuana después de enfrentar a León

Tras su exitoso debut con una contundente victoria por 3-1 en condición de local frente a Tigres y el crucial compromiso de este viernes ante León por la Jornada 2 de la Liga BBVA MX, los Xolos de Tijuana ya tienen completamente definido y planificado su siguiente desafío en el exigente calendario del torneo Apertura 2026. Será el primero en condición de visitante y la expectativa es enorme para ver cómo se desarolla fuera de su estadio.

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Mourad Daoudi celebrates his goal 3-1 of Tijuana during the 1st round match between Tijuana vs (and) Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Caliente Stadium, on July 16, 2026 in Tijuana, Baja California, Mexico.|Carlos Heredia/Carlos Heredia

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico se prepara para afrontar lo que será su primer partido oficial en condición de visitante, luego de haber disputado sus dos primeros encuentros de manera consecutiva al amparo de su afición en el Estadio Caliente.

El rival de turno para esta exigente salida a la ruta será el Atlético de San Luis, en un duelo directo correspondiente a la Jornada 3 que promete emociones intensas y pondrá a prueba la solidez del planteamiento táctico fuera de casa, un aspecto clave para las aspiraciones del equipo a lo largo del certamen.

¿Cuándo y dónde juegan San Luis vs. Tijuana?

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026.

Viernes 31 de julio de 2026. Hora: 21:00 (CDMX).

21:00 (CDMX). Estadio: Estadio Libertad Financiera (San Luis).

De cara a este compromiso, el antecedente inmediato aporta un margen considerable de confianza para el cuadro tijuanense, ya que su última presentación en este mismo escenario finalizó con un empate 1-1 durante el desarrollo del torneo Apertura 2025, prolongando además una racha positiva que mantiene un sólido invicto en dicha cancha que se extiende de manera ininterrumpida desde el año 2021. La escuadra buscará capitalizar este historial favorable para sumar tres unidades vitales en su búsqueda por los primeros puestos de la tabla general.