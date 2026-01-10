OFICIAL: Alberto del Río “El Patrón” deja la lucha libre para incursionar en el box

Alberto del Río, mejor conocido como “El Patrón”, dejará la lucha libre de un lado para incursionar en el box, ya que será uno de los participantes de Ring Royale, un evento que conjuntará lo deportivo con el entretenimiento en Monterrey, Nuevo León. El nacido en San Luis Potosí nuevamente dejará de lado su carrera como luchador, como lo hizo para ingresar a La Granja VIP, donde reveló datos de la muerte de El Hijo del Perro Aguayo .

“El más grande de todos los tiempos” se pondrá los guantes para medirse ante Chuy Almada en un duelo de Peso Completo que se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey. Los boletos para el combate ya se encuentran disponibles en una de las plataformas más famosas de México. Conoce cuánto ganaba Del Río en sus inicios como luchador.

El nacido en San Luis Potosí peleará en un evento de exhibición de box el 15 de marzo.|@albertopatronpromotions

“Las peleas no se acaban y en Ring Royale viene mucho más. Se confirma el siguiente enfrentamiento. Alberto ‘El Patrón’ vs Chuy Almada. Esto apenas comienza… ¿Estás listo para vivirlo?”, se lee en la publicación que compartió la empresa organizadora del evento.

¿Qué es Ring Royale, evento en el que boxeará Alberto del Río “El Patrón”?

Ring Royale será un evento de entretenimiento que combinará el deporte, pues celebridades o personas públicas se enfrentarán entre sí en un combate de boxeo. Este concepto es creado por el influencer regiomontano Poncho de Nigris, quien busca hacer un gran espectáculo.

“El Patrón” no desconoce otros deportes de impacto, pues cabe recordar que, a inicios de su carrera, cuando aún portaba el personaje de Dos Caras Jr, incursionó en las Artes Marciales Mixtas en Japón, donde saltaba al ring enmascarado.

Ahora, el nacido en San Luis Potosí probará una nueva faceta en el boxeo que, aunque será una pelea de exhibición, buscará llevarse el triunfo y noquear a su rival.