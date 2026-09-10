David Medrano sorprende a Rafa Márquez al revelarle que jugó con su padre

Rafa Márquez y David Medrano tienen más en común de lo que el nuevo director técnico de la Selección Mexicana pensaba y es que el analista de Azteca Deportes reveló que durante sus años de juventud compartió equipo con Rafael Márquez Esqueda, padre del estratega.

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David Medrano y el padre de Rafa Márquez fueron compañeros de equipo

Fue durante su estancia en el Club Deportivo Oro que don David Medrano y Rafael Márquez Esqueda, padre del ahora entrenador de la Selección Mexicana, fueron compañeros de equipo jugando ambos como volantes, reveló el comentarista de Azteca Deportes.

“Yo jugué con el papá de Rafa (Márquez) en las reservas del Oro, yo jugaba de volante y el papá de Rafa volante o lateralito cuando no nos completábamos. Me acordaba mucho porque ya se parece mucho (a su papá), de chavo no se parecía mucho, pero ya con canitas ya se parece mucho a su papá”, reveló don David Medrano durante la entrevista.

Rafa Márquez no pudo ocultar su sorpresa por la revelación de don David y bromeó asegurando que pensó que “nunca había tocado un balón en su vida”.

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Además de su paso por el Oro, Márquez Esqueda, quien también se desempeñó como defensa al igual que su hijo, militó en equipos como los Tigres de la UANL, el Club Deportivo Zamora y los Freseros del Irapuato.

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