ÚLTIMO MOMENTO: Definidos los partidos de REPECHAJE de la UEFA rumbo al Mundial 2026

Este jueves 20 de noviembre del 2025, se llevó acabo el sorteo del repechaje de la UEFA e intercontinental para conocer los enfrentamientos que tendrán cada una de las selecciones que pelean por un lugar al Mundial 2026.

Para el repechaje de la UEFA los equipos que buscan avanzar a la Copa del Mundo son: Italia, Turquía, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Gales.

Formato repechaje de la UEFA

Los enfrentamientos del repechaje de la UEFA quedaron de la siguiente forma, fueron sorteados los equipos en cuatro llaves (A, B, C y D), cada llave tendrá dos partidos de semifinales a partido único, los ganadores pasarán a la final dónde se enfrentarán a partido único para dar a conocer a los últimos cuatro representantes de la UEFA en la Copa Mundial.

Así quedaron las llaves y los partidos del repechaje de la UEFA

En la llave A se enfrentarán:



Italia vs Irlanda del Norte

Bosnia vs Gales

Los ganados de los dos encuentros se enfrentarán entre ellos por un boleto a la Copa del Mundo, Final: Gales/Bosnia y Herzegovina vs Italia/Irlanda del Norte.

En la llave B se medirán:



Ucrania vs Suecia

Albania vs Polonia

Los ganados de los dos encuentros se enfrentarán entre ellos por un boleto a la Copa del Mundo, Final: Ucrania/Suecia vs Polonia/Albania.

En la llave C se enfrentan:



Turquia vs Rumanía

Kosovo vs Eslovaquia

Los ganados de los dos encuentros se enfrentarán entre ellos por un boleto a la Copa del Mundo, Final: Eslovaquia/Kosovo vs Turquía/Rumania.

En la llave D se enfrentan:



Dinamarca vs Macedonia del Norte

Irlanda vs Chequia

Los ganados de los dos encuentros se enfrentarán entre ellos por un boleto a la Copa del Mundo, Final: Chequia/República de Irlanda vs Dinamarca/Macedonia del Norte.

Los partidos de semifinales están programados para el jueves 26 de marzo, y la final se disputará el martes 31 de marzo en dónde conoceremos a los 4 equipos clasificados a la Copa del Mundo 2026.

