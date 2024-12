Despiden a árbitro de la Premier League por insultar a Jürgen Klopp y al Liverpool

Este lunes 9 de diciembre del 2024, el colegio de árbitros de la Premier League, (PGMOL) confirmó a través de sus redes sociales la conclusión de la investigación exhaustiva por la conducta y los comentarios de David Coote.

Tras un video publicado en redes sociales en el que David insultó a Jürgen Klopp y al Liverpool, la PGMOL decidió despedirlo. La información se dio a conocer a través de sus redes sociales y detallaron que su despedido es porque las acciones violaban gravemente las disposiciones de su contrato y se consideró su puesto insostenible.

Además, agregó que siguen comprometidos con su bienestar y tiene derecho de apelar la decisión.

“Tras la conclusión de una investigación exhaustiva sobre la conducta de David Coote, su empleo en PGMOL ha sido terminado hoy con efecto inmediato.

Se determinó que las acciones de David Coote violaban gravemente las disposiciones de su contrato de trabajo y su puesto se consideró insostenible.

Apoyar a David Coote sigue siendo importante para nosotros y seguimos comprometidos con su bienestar.

David Coote tiene derecho a apelar la decisión de terminar su empleo”.

