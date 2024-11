Premier League suspende a árbitro por insultar a entrenador

Este lunes 11 de noviembre del 2024, se dio a conocer una fuerte sanción impuesta por la Premier League a un árbitro. El castigo se debe porque el colegial se volvió viral en redes sociales por un video en el que sale insultando a un entrenador y a un club.

La sanción la impuso el colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés), suspendiendo a David Coote. La comisión reveló en un comunicado que van hacer una investigación sobre los videos que se difundieron y los comentarios que hizo.

“David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa”, dijo el PGMOL en un comunicado.

Aún no se da a conocer la fecha en que fueron publicados los videos, pero se ve al colegiado junto a otra persona

¿Qué entrenador y equipo fueron insultados?

Al entrenador que insultó el árbitro Coote fue a Jürgen Klopp. El colegial terminó diciendo que es “idiota y arrogante”, señalando que le hizo algo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, lo acusó de mentiroso y que no tiene intenciones de hablar con alguien arrogante.

“Es un idiota, un absoluto idiota. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él, alemán idiota, joder”.

😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Un ESCÁNDALO lo que está pasando en Inglaterra. Se difundieron videos del árbitro David Coote, alcoholizado e INSULTANDO al Liverpool y a Jürgen Klopp. Al club lo llamó ‘mierda’ y al DT le dijo ‘imbécil’. La Premier League YA LO SUSPENDIÓ. ⛔️ pic.twitter.com/Da14mV3kqj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 11, 2024

Por otra parte, detallaron que el Liverpool es una “mierda” y pidieron que no se difundiera los videos para que no tuviera consecuencias el árbitro.

“No puede ir a ningún sitio, en serio”. Su compañero añade: “Es un árbitro de la Premier League, no arruinemos su carrera”.

