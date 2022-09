Diego Costa manda mensaje a Raúl Jiménez tras firmar con los Wolves

Luego de que el Wolverhampton hiciera oficial el fichaje de Diego Costa, el delantero se dijo contento por regresar a la Liga de Inglaterra, no obstante, sabe de las condiciones por las que fue fichado y le hizo llegar un mensaje a Raúl Jiménez, aceptando que llegó como refuerzo al cuadro de los Wolves debido a la lesión del atacante mexicano.

“No ha sido en los mejores términos posibles por la lesión de un jugador al que lamentablemente sólo puedo desearle lo mejor.

“Cuando Bruno Lage me habló de regresar a la Premier League, ya que este es un campeonato con el que me relacioné bastante, siempre me gustó y lo seguí, por mucho que disfrutara jugando en Madrid, me sentía desanimado, pero esto me motivó. Siempre pensé que la Premier League era la mejor que había, la mejor del mundo”, dijo Diego Costa en una entrevista publicada por el equipo.

Crisis en el ataque de la Selección Mexicana | El Dictado

Por otra parte, el nuevo jugador de los Wolves lanzó una amenaza en busca de ganarse un lugar en el equipo, pues por ahora va a ocupar el lugar de Raúl Jiménez en el ataque del conjunto comandado por Bruno Lage.

“Lo que pueden esperar de mí es dedicación, disposición, disciplina y gol que es lo que intentaré aportar al equipo para agradecer todo el apoyo y toda la confianza.

“Estoy muy agradecido con quienes confían en mí. Desear una pronta recuperación al jugador que se lesionó, espero devolver esa confianza después de un tiempo sin jugar. Los objetivos son marcar goles, hacerlo lo mejor que pueda, darlo todo”, puntualizó.

Te puede interesar: El futbol de Inglaterra regresa tras la muerte de la Reina Isabel II

La lesión de Raúl Jiménez con los Wolves

El pasado 3 de septiembre, Raúl Jiménez no estuvo disponible para el compromiso entre el Wolverhampton y Southampton. El delantero mexicano tuvo una molestia previo al encuentro y no pudo salir a la banca para la Fecha 6 de la Premier League.

En una actualización sobre la situación del atacante, el cuadro de los Wolves únicamente ha dado a conocer que Jiménez necesita más días para recuperarse.

“La pretemporada de Raúl se vio interrumpida por una lesión en la rodilla, lo que significa que todavía está desarrollando su resistencia y su capacidad para recuperarse rápidamente durante los períodos de congestión del partido.

“Se consideró que su cuerpo necesitaba unos días más para recuperarse después de sentir un dolor en la ingle durante el calentamiento y no queríamos ponerlo en mayor riesgo de lesión”, se lee en un comunicado del club.

Te puede interesar: Así reaccionó la Premier League a la muerte de la Reina Isabel II