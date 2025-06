El entrenador que pasó de buscar ascender a la Premier League a trabajar en un aeropuerto

El exdirector técnico inglés Luke Williams, quien fuera entrenador del Swansea City el pasado febrero sorprendió al mundo, pues se desvinculó del mundo del futbol para asumir un rol inesperado.

Actualmente, Williams trabaja en el aeropuerto de Bristol ayudando a pasajeros con movilidad reducida mientras permanece en régimen de “gardening leave”, es decir el periodo en el que sigue recibiendo compensación económica, pero no puede hacer su rol como empleado.

Extécnico del Swansea City trabaja en el aeropuerto de Bristol

Esta noticia se dio a conocer gracias a unas fotografías virales que muestran al estratega con un chaleco reflejante y gafete dando indicaciones a personas con discapacidad a través de la terminal; y aunque algunos niegan que sea Williams, algunas fuentes inglesas aseguran que es real y que lleva ya un par de semanas en ese empleo.

A pesar de haber sido indemnizado tras su destitución el inglés no aceptó el descanso casi impuesto, pues no puede firmar por otro equipo de forma temporal y con 44 eligió no quedarse inactivo, sino aprovechar su tiempo libre.

¿Quién es Luke Williams, extécnico del Swansea City?

Williams nació en Londres y enfrentó grandes dificultades en sus inicios. Abandonó la escuela sin calificaciones formales, trabajó cargando material a camiones, conduciendo minibuses y dando clases de fútbol por £1.50 por niño en Hackney, un distrito desfavorecido de la capital británica.

Con ese trasfondo incluso él mismo confesó que a veces trabajaba hasta 20 horas consecutivas, dormía cuatro y regresaba a trabajar. Durante su ascenso en el mundo del futbol, combinó cargos en academias juveniles del West Ham y del Leyton Orient. Después trabajó como ayudante en las categorías juveniles del Brighton y tuvo paso por múltiples clubes antes de llegar a la League Two y eventualmente al Swansea City, donde consiguió 19 victorias, 11 empates y 28 derrotas en 58 partidos dirigidos.