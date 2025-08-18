El actor Diego Luna revive la hazaña del Mundial 86 con una película

A un año de que México vuelva a ser sede de una Copa del Mundo, Diego Luna llevará a la pantalla grande la historia de cómo hace casi cuatro décadas la FIFA decidió retirar la organización a Colombia y entregársela a nuestro país, en una de las jugadas más sorprendentes en la historia del futbol.

La película, titulada “México 86”, fue anunciada por la famosa plataforma de streaming de la “N” y estará bajo la dirección de Gabriel Ripstein, conocido por Mentiras y Un extraño enemigo.

Con sátira y humor negro, la cinta busca retratar el ingenio mexicano que permitió concretar una hazaña que pocos veían posible.

La historia detrás de una sede inesperada

Corría 1983 cuando la FIFA, encabezada por Joao Havelange, le quitó la sede del Mundial a Colombia, designada desde 1974. Las razones fueron claras: el país sudamericano no cumplió con las exigencias en infraestructura y atravesaba una fuerte crisis económica.

Fue entonces que comenzó la batalla por la nueva sede. Mientras en Estados Unidos políticos como Henry Kissinger trabajaban para llevar el torneo a suelo norteamericano, en México el dirigente Guillermo Cañedo, vicepresidente de la FIFA y cercano a Televisa, movía sus piezas con gran habilidad. Finalmente, y contra todos los pronósticos, México se quedó con la Copa del Mundo de 1986.

Ese fue el segundo Mundial organizado en nuestro país tras el de 1970, consolidando a México como una nación clave en la historia del futbol internacional.

Una apuesta de cine mexicano

La plataforma de streaming no ha revelado los nombres de los personajes que acompañarán a Diego Luna, pero adelantó que se trata de una producción cargada de sátira, donde se mostrará la audacia y picardía mexicana que hicieron posible la organización del torneo.

La película forma parte de la nueva ola de producciones mexicanas anunciadas, en el marco del Día del Cine Mexicano.

Entre ellas también destacan la adaptación de Aura, la clásica novela de Carlos Fuentes dirigida por Alonso Ruizpalacios, así como Contra el huracán, que se ambientará en la tragedia del huracán Otis en Acapulco, y La hora de los valientes, protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas.

Con “México 86”, Diego Luna revive uno de los capítulos más emocionantes del futbol en nuestro país, justo cuando la ilusión vuelve a encenderse rumbo al Mundial 2026.