Selección cambia de sede y CONFIRMA su campamento en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

México será el campamento de una selección que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues decidió cambiar de sede, pese a que en primera instancia había elegido Phoenix, Arizona, para entrenar y descansar y, de ahí, trasladarse a la ciudad donde le tocará disputar sus partidos de la Fase de Grupos. Conoce al futbolista que rechazó Estados Unidos por el conjunto azteca, pero Javier Aguirre lo ignora pese a su gran nivel.

Irán es la selección que le solicitó permiso a la FIFA para cambiar de sede a menos de 2 semanas de que arranque la justa veraniega. Lo anterior, en gran medida por el conflicto geopolítico que hay entre este país y Estados Unidos. Ahora, el nuevo campamento del país de Medio Oriente será Tijuana, Baja California, en las instalaciones de Xolos.

Irán es la selección que se instalará en Tijuana, Baja California.|@teammellifoatball

“Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la Selección Nacional de Irán. Estamos listos para recibir al mundo, compartir la esencia de nuestra frontera y demostrar por qué Tijuana es hoy un referente internacional dentro y fuera de la cancha”, compartió Xolos en un comunicado.

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En primera instancia, Irán tenía contemplado su campamento en Estados Unidos, pero debido a la guerra que hay entre ambos países, decidió cambiar su sede a Tijuana. Pese a lo anterior, el país de Medio Oriente sí jugará sus partidos en la nación norteamericana.

Irán tenía planeado instalar su campamento en Phoenix, Arizona, y de ahí moverse hacia Los Ángeles, California, donde disputarán sus primeros 2 partidos de la Fase de Grupos y posteriormente viajar hasta Seattle, Washington, para jugar su último encuentro.

Ahora que se hospedará en Tijuana, Baja California, la nación de Medio Oriente viajará en autobús hacia Los Ángeles, según información de David Medrano. Se espera que Irán arribe en las próximas semanas a México para comenzar con su concentración.