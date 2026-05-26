¿Sale de México? El partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que la Selección Nacional podría jugar en Los Ángeles

México disputará de forma garantizada sus tres encuentros de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dentro de la República Mexicana, alternando sedes entre el Estadio Ciudad de México y el Estadio Guadalajara. Sin embargo, una vez finalizada esta primera fase en caso de avanzar, la Selección Nacional podría salir del país para disputar los próximos encuentros.

La Selección Mexicana jugaría en Estados Unidos si avanza en segundo lugar de su grupo|MEXSPORT

El panorama cambiará tan pronto como concluya la etapa de encuentros iniciales. La FIFA ha definido las rutas de clasificación vigentes para el nuevo formato de 48 selecciones. Si la Selección Mexicana avanza en la segunda plaza de su grupo, el reglamento del torneo estipula que deberá disputar el partido 73 de la competencia en California. El Estadio Los Ángeles se convertiría en el escenario oficial para este hipotético duelo de eliminación directa.

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La combinación matemática que obligaría al cuadro mexicano a abandonar la localía durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sería salir segundo del grupo que conforma junto a Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa. Su rival en ese posible cruce definitivo saldría directamente del segundo lugar del Grupo B integrado por Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina.

Cabe destacar que esta posible mudanza hacia la ciudad de Los Ángeles no representaría un escenario hostil en términos de fanaticada debido a la comunidad de residentes mexicanos que habitan en esa región. Sin embargo, esto sí cambiaría el escenario ideal planificado por el entrenador Javier Aguirre, que tendría como objetivo principal que México lidere la fase de grupos.

México jugaría dieciséisavos y octavos como local en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si sale primero de su grupo

El liderato del sector garantizaría que la Selección Mexicana dispute sus partidos de dieciseisavos y octavos de final en la capital del país. Las proyecciones de rendimiento obligan a los comandados por Aguirre a buscar un paso perfecto ante sus primeros rivales de Fase de Grupos.