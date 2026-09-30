Sorpresa en la portería de la Selección Mexicana: Rafael Márquez debutará arquero en el México vs Perú

El entrenador de la Selección Mexicana, Rafa Márquez ha tomado una de las decisiones que más han llamado la atención en su breve gestión como DT del equipo mexicano, colocando en el cuadro titular al portero de León Oscar García quien hará su debut en el partido de este mismo martes 29 de septiembre en contra de Perú en New Jersey.

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Oscar García, de 23 años y quien le llama la atención a Márquez y a su equipo de trabajo en el equipo nacional, tendrá su primer juego bajo los tres palos, por lo que ahora también emerge como un contendiente al arco volviendo esta, en una de las posiciones más peladas y competidas, y en su chance deberá demostrar que tiene las capacidades y cualidades para cumplir con esta responsabilidad.

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Los guardametas Alex Padilla, que viene de Athletic Club y Raúl Rangel, de Chivas se quedarán a la expectativa de lo que pueda ocurrir en la cancha con su compañero que hará todo para sorprender y eventualmente hacer méritos para ganarse el puesto.

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¿Quién es Oscar García, portero que hará su debut en el partido México vs Perú?

Óscar García, es un guardameta de 23 años, nacido en León de los Aldamas, en Guanajuato, donde siguió toda su formación hasta lograr debutar con el equipo de León en 2025. El arquero tiene contrato hasta 30 de junio del 2029.

Ha tenido un ascenso como arquero que desde 2025 hasta ahora ha avanzado de un valor de 2 millones de euros a 4.5 millones de euros.

El portero leonés mide 1.86 por lo que en ese sentido es también competitivo por su altura y talento.

León celebra debut en Selección Mexicana de Óscar Gato García

León, celebró en sus redes sociales que el arquero saliera como titular, destacando su debut e invitando a la afición a observar y seguir el partido del canterano que ahora suma sus primers minutos.

TITULAR



Oscar “Gato” García se estrenará esta noche como portero de @miseleccionmx 🇲🇽 ante Perú.



Llenen este post de buena vibra y sus mejores deseos para éste orgulloso leonés. https://t.co/UfdEb9GZdl — Club León (@clubleonfc) September 30, 2026