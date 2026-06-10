¡Se Vale Llorar... o Reír! 🥹😂 La Historia de Don Bernardo Villa, el Chofer de la Selección Mexicana | El Capitorreo
Detrás de las grandes historias de la Selección Mexicana también hay personajes que pocas veces aparecen en los reflectores. ‘El Capi’ Pérez nos presenta a Don Bernardo Villa, el emblemático chofer que acompañó a generaciones de futbolistas y que guarda anécdotas, risas y recuerdos inolvidables
Algunas de las mejores historias del fútbol no suceden dentro de la cancha.
En esta emotiva edición de El Capitorreo, ‘El Capi’ Pérez nos presenta a Don Bernardo Villa, el histórico chofer de la Selección Mexicana que durante años acompañó al Tricolor en concentraciones, entrenamientos, viajes y momentos inolvidables.