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¡Se Vale Llorar... o Reír! 🥹😂 La Historia de Don Bernardo Villa, el Chofer de la Selección Mexicana | El Capitorreo

Detrás de las grandes historias de la Selección Mexicana también hay personajes que pocas veces aparecen en los reflectores. ‘El Capi’ Pérez nos presenta a Don Bernardo Villa, el emblemático chofer que acompañó a generaciones de futbolistas y que guarda anécdotas, risas y recuerdos inolvidables

Por: Azteca Deportes

Algunas de las mejores historias del fútbol no suceden dentro de la cancha.

En esta emotiva edición de El Capitorreo, ‘El Capi’ Pérez nos presenta a Don Bernardo Villa, el histórico chofer de la Selección Mexicana que durante años acompañó al Tricolor en concentraciones, entrenamientos, viajes y momentos inolvidables.

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