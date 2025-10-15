deportes
¡INSÓLITO! Thomas Tuchel revela sus favoritos para ganar el Mundial 2026

El técnico alemán, hoy al mando de Inglaterra, habló sobre las selecciones que ve más fuertes rumbo a la próxima Copa del Mundo. Aquí los detalles

Thomas Tuchel, técnico del Bayern Munich
REUTERS
EDER CALDERÓN
Mundial México 2026
Thomas Tuchel no dudó al señalar a los grandes candidatos para levantar el trofeo del Mundial 2026. “Considero a Brasil, Argentina y España como los grandes favoritos”, afirmó el estratega alemán, actual entrenador de la Selección de Inglaterra, que hoy clasificó a la justa veraniega.

Sus palabras llegan en un momento clave, cuando el futbol de selecciones empieza a perfilar a sus contendientes de cara a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Inglaterrra, fuera de los candidatos

Para Tuchel, las tres potencias mencionadas no solo destacan por su historia, sino también por su nivel actual y la calidad de sus generaciones jóvenes.

Sobre Inglaterra, fue prudente y autocrítico. “Nos considero aspirantes. Llegaremos como aspirantes, pero para lograrlo, debemos llegar bien preparados”, declaró.

Con esa frase, el técnico deja claro que, aunque su equipo muestra avances, aún no está en el mismo escalón que las grandes potencias. Inglaterra, dirigida por Tuchel desde hace pocos meses, busca consolidar su estilo de juego y recuperar el protagonismo mundial que no disfruta desde 1966.

Tuchel impulsa el nuevo rumbo de Inglaterra

El balance del alemán al frente de los Three Lions ha sido positivo: seis victorias en siete partidos, con un futbol ordenado, moderno y competitivo. La única derrota llegó el pasado 10 de junio, cuando Inglaterra cayó 3-1 ante Senegal en un amistoso histórico que significó la primera victoria africana sobre los británicos.

A pesar de ese tropiezo, el equipo ha mostrado solidez y evolución. En su más reciente encuentro, Inglaterra venció 0-5 a Letonia, dejando buenas sensaciones en cuanto a funcionamiento y generación ofensiva, además de convertirse en la primera selección europea en clasificar al Mundial 2026.

Su mensaje, realista y sereno, refleja lo que pretende para su equipo: crecer paso a paso antes de proclamarse favorito. Inglaterra sueña con volver a la cima del futbol mundial, y Thomas Tuchel parece decidido a guiarlos en ese camino.

EDER CALDERÓN

