Nota

Demon Slayer: El Tren del Infinito conquista Japón y llegará a México este mes

El furor por Demon Slayer no se detiene. El Tren del Infinito sigue marcando récords en Japón y ahora tiene fecha confirmada para estrenarse en cines mexicanos: 11 de septiembre de 2025.

Demon Slayer: El Tren del Infinito
Raúl Núñez
Esports
Compartir

La película Demon Slayer: El Tren del Infinito continúa arrasando en Japón, donde se ha convertido en un fenómeno de taquilla sin precedentes. La obra del estudio Ufotable, reconocida por su espectacular calidad de animación y una historia cargada de emociones, ha dejado claro que el anime ocupa un lugar central dentro del cine contemporáneo.

Te puede interesar: ¡Gorillaz aterriza en Fortnite Festival: Íconos de la Temporada 10!

VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review

Los seguidores en México ya tienen buenas noticias: el largometraje se estrenará oficialmente en los cines del país el 11 de septiembre de 2025, de acuerdo con reportes de medios especializados. Además, habrá una función exclusiva de estreno el 7 de septiembre, en el Estado de México, para los más impacientes que quieran disfrutarla antes.

Aunque el lanzamiento en territorio mexicano llega después de su debut en Japón, la emoción entre la comunidad otaku se mantiene intacta. Muchos fanáticos ya se están cuidando de los spoilers para disfrutar la trama sin interrupciones, mientras esperan el regreso de Tanjiro, Nezuko y los Hashira en la pantalla grande.

La cinta también tendrá presencia en otros mercados internacionales a lo largo de septiembre, lo que confirma su relevancia como uno de los estrenos de anime más esperados del año.

Te puede interesar: The Hinokami Chronicles 2 llevará la historia de Demon Slayer al siguiente nivel

Con esta llegada, El Tren del Infinito se prepara para repetir su éxito en México y Latinoamérica, donde miles de fans ya cuentan los días para ser parte de este fenómeno cultural que trasciende generaciones.

