Azteca Deportes
Esports
La decisión más polémica de EA Sports en años… ¡Se cancela el F126!

EA Sports rompe esquemas y pausa su saga anual de F1. Lo que viene en 2026 divide a los fans… y lo de 2027 promete un cambio radical.

Captura de pantalla del videojuego de Fórmula 1 2025.
EA Sports
Captura de pantalla del videojuego de Fórmula 1 2025.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Esports
EA Sports soltó una bomba que nadie vio venir. En un mundo donde la saga de Fórmula 1 salía cada año como si fuera reloj suizo, 2026 rompe la tradición: no habrá EA Sports F1 26. Sí, así como lo lees. La entrega anual simplemente desaparece del calendario.

Y no es cualquier anuncio. Es el tipo de movimiento que te obliga a detenerte, levantar la ceja y decir: ¿Qué está pasando en EA?

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

Te puede interesar: Norris, Piastri y Verstappen: la batalla final de la F1

Según comunicó la compañía en su portal y redes oficiales, 2026 no tendrá un juego nuevo, sino una expansión de pago para F1 25 que traerá todo lo relacionado con la temporada 2026: autos, pilotos, reglas, cambios técnicos y demás elementos del nuevo reglamento.

La condición es clara: solo podrán jugarla quienes ya tengan F1 25. No será un título independiente, no será un “spin-off”, y tampoco será un simple parche. EA lo llama “contenido premium”, una especie de puente hacia el futuro de la franquicia.

Un año sin juego… ¿pero con promesa?

La decisión forma parte de un nuevo plan a largo plazo para reconstruir la saga desde sus cimientos. De acuerdo con Lee Mather, director creativo senior en Codemasters, el objetivo es tomar aire en 2026 y regresar en 2027 con un juego reimaginado: nuevos gráficos, jugabilidad distinta y un rediseño completo del ADN de la serie.

En otras palabras: EA va a resetear la franquicia. Lo que venga en 2027 no será un simple “F1 27”… será un renacer.

EA Sports F1 25 Lewis Hamilton Ferrari

Las reacciones, como era de esperarse, están partidas: algunos celebran que por fin se detenga la máquina anual para mejorar físicas, inteligencia artificial y realismo. Otros están furiosos porque no habrá entrega “completa” en 2026, y otros más ya preparan su wishlist: gráficas nuevas, simulación más profunda, narración mejorada y una parrilla completamente personalizable.

Te puede interesar: ¿Quién será el campeón de la F1 2025? Checo Pérez sorprende con su favorito

¿Qué pasa en 2026?

Aunque no habrá título nuevo, sí habrá actividad. La expansión de F1 25 incluirá:

-Nuevos autos con las especificaciones 2026
-Cambios en regulaciones
-Pilotos actualizados
-Nuevos modos y contenido de temporada
-Aún no hay precio oficial, pero EA asegura que será menor al costo de un juego completo.

Así que sí: se cancela el juegón de 2026, pero no se cancela la Fórmula 1 virtual. Simplemente entramos en pausa… para preparar algo mucho más grande.

Fórmula 1
