OFICIAL: El crack que le arrebata la “10” a Vinicius para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) anunció los dorsales que usarán sus jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y un crack le arrebató la “10” a Vinicius. El anuncio fue realizado mediante un video publicado en redes sociales y el hombre encargado de portar el dorsal legendario será Neymar.

El futbolista brasileño será parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pese a su lesión en la pantorrilla. Neymar sufrió un desgarro muscular de grado 2 con el Santos, pero la gravedad fue descubierta al ser evaluado por los médicos de la selección brasileña al momento de llegar a la concentración.

👀 𝐍𝐞𝐲𝐦𝐚𝐫 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐥 ‘𝟏𝟎’ 𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐬𝐢𝐥… 𝐲 𝐕𝐢𝐧𝐢́𝐜𝐢𝐮𝐬 𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐞́𝐥

🇧🇷 La CBF ya ha anunciado los dorsales para el Mundial y no hay debate: el mítico ‘10’ vuelve a ser para Neymar



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Durante la ausencia de Neymar, el extremo derecho del Real Madrid fue uno de los encargados de portar el “10” en la espalda. Ahora, Vinicius deberá conformarse con usar el “7” en el torneo más importante del verano. Otro de los futbolistas que aspiraba a usar el número que en su momento utilizó Pelé era Raphinha. El atacante del Barcelona recibió el “11” por parte de la CBF para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los guardametas, Allison será el “1”, Weverton portará el “12” y Ederson lucirá el “23” en su espalda. Wesley será el lateral derecho y emulará al legendario Cafú con el “2”. Gabriel Magalhães y Marquinhos serán los centrales y usarán el “3” y el “4”, respectivamente. Alex Sandro irá por la lateral izquierda con el “6”.

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La media cancha tendrá a Bruno Guimarães con el “8” y Danilo con el “13”. La contención es fija y Casemiro utilizará el “5”. En el ataque, Raphina y Vinicius irán por las bandas para alimentar al “9”, Matheus Cunha. Entre los números destacados para los suplentes está el "19" de Endrick y el "24" de Ibañez.

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¿Quién decidió los números de los jugadores de la Selección Brasileña?

Repartir los números de manera oficial era algo necesario porque mañana jugarán contra Panamá el primero de los partidos amistosos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Maracaná. Por eso, la CBF explicó que el responsable de repartir los dorsales fue Carlo Ancelotti.

Además, el estratega reveló quién será su capitán para el torneo. El encargado de portar el brazalete será Marquinhos, quien acaba de ser campeón de la Champions League con el PSG y se encarga de ordenar la zaga brasileña.