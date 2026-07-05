¡CLASE ESPECIAL CON LA MAESTRA ALEXA! El FUT según Alexa rumbo al México vs Ecuador
La Maestra Alexa llegó inspirada y más futbolera que nunca. Con su característico humor, habló sobre el ánimo de la Selección Mexicana y el ambiente que se vive antes del esperado partido del Tri.
¡Hay clase y también hay Mundial! La Maestra Alexa llegó al salón de Los Protagonistas con toda la actitud porque se acerca el esperado partido de México, y fiel a su estilo regaló una comparación que hizo estallar de risa al foro.