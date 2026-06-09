¡Apareció el Pulpo! 🐙 Revela su predicción del Campeón del Mundo | Templo Azteca
El heredero de las predicciones mundialistas está de vuelta. En esta edición de Templo Azteca, un misterioso pulpo hace su aparición para revelar qué selección levantará el trofeo de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. ¿Acertará como el legendario Pulpo Paul, que se hizo famoso por sus predicciones en Sudáfrica 2010?
¡La tradición de las predicciones mundialistas continúa!
En esta entrega de Templo Azteca, un peculiar pulpo se roba los reflectores para intentar responder la pregunta que todos se hacen: ¿quién será el campeón de La Copa Mundial ?