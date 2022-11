El mensaje del Manchester United tras la polémica de Cristiano Ronaldo

Después de que Cristiano Ronaldo estallara en contra del técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, el conjunto de los Red Devils emitió un mensaje mediante un comunicado respondiéndole al astro portugués.

El delantero lusitano señaló que se sentía traicionado por el conjunto inglés, además de que reveló que no puede respetar al técnico neerlandés, ya que no recibe lo mismo de su parte.

Ante esta polémica, por medio de un comunicado oficial, el cuadro de Old Trafford compartió que evaluará las palabras de CR7, pero también analizará todas las posturas antes de tomar una decisión.

“Manchester United se puso al tanto de la entrevista que dio Cristiano Ronaldo en Inglaterra. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos”, se puede leer en el escrito del conjunto de la Premier League.

“La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los aficionados”, concluyó el Manchester United.

Las palabras de Cristiano Ronaldo

El delantero que ha estado envuelto en la polémica por su mala relación con el técnico Erik Ten Hag se lanzó con todo durante una entrevista para un medio inglés.

“No le tengo respeto porque él (Erik Ten Hag) no me respeta. Si no me respetas, nunca te tendré respeto”, dijo en entrevista para TalkTV.

Cabe recordar que durante el partido ante el Tottenham de la Jornada 12 de la Premier League, el portugués abandonó el banquillo unos minutos antes de que terminara el encuentro y fue suspendido durante un partido como medida interna.

“Sí, no solo el entrenador (Erik Ten Hag), sino otros dos o tres muchachos alrededor del club. Me sentí traicionado (...) Y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado”, concluyó.