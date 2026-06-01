El rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que ganó un amistoso y enfrentará a un equipo de CONCACAF

La selección de Chequia, dirigida por Ivan Hasek derrotó dos goles a uno a la escuadra de Kosovo en un amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto europeo compartirá el Grupo A de la justa mundialista con México, Sudáfrica y Corea del Sur. Lo que sigue en cuanto a la preparación para el equipo europeo será enfrentar a Guatemala, un viejo conocido de CONCACAF para la Selección Mexicana.

Con este triunfo, el equipo checo mantiene un buen ritmo antes de emprender su viaje definitivo hacia el continente americano. La escuadra de Hasek cosechó dos empates en el repechaje mundialista, que derivaron en victorias por penales, y ahora un triunfo con autoridad frente a Kosovo. Tomas Ladra y Adam Hlozek marcaron para Chequia, mientras que Lindon Emërllahu descontó para Kosovo.

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Lo que sigue para Chequia, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La agenda de la federación checa contempla un último partido de preparación frente a la selección de Guatemala, el próximo jueves 4 de junio previo a lo que será su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el 11 de junio ante Corea del Sur. Allí, los dirigidos por Hasek se pondrán a tono con el futbol que plantean las selecciones pertenecientes a CONCACAF y será una prueba de fuego antes de enfrentar ya por los puntos a la Selección Mexicana.

El duelo entre Chequia y México se dará al cierre del Grupo A, el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México. Para dicho encuentro, los dirigidos por Javier Aguirre sueñan con llegar con la clasificación a la siguiente fase ya lograda.

