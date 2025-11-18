Donald Trump lanzó preocupante mensaje para todos los mexicanos que quieren ir al Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y miles de aficionados ya han adquirido sus primeros boletos para vivir en carne propia la cita mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el Gobierno de EE. UU. y que es comandado por Donald Trump, advirtió que necesitarán de una visa para poder acceder al territorio americano a pesar de tener su ticket.

Tener un boleto para un partido del Mundial 2026 no garantizará la entrada a EE. UU.

Tanto la FIFA como el presidente Trump anunciaron que los aficionados que hayan comprado una entrada para un partido de la Copa del Mundo tendrán preferencia en el trámite de la visa. Sin embargo, este anuncio generó cierta confusión entre los aficionados y Marco Rubio, secretario de Estado, aclaró que la posesión de un boleto para los juegos no garantiza la entrada a los Estados Unidos.

iStock Los aficionados deberán tener una visa para acceder a Estados Unidos durante el Mundial 2026

"Tu boleto no es una visa; no garantiza la entrada a Estados Unidos", fue lo que informó el político. Cabe destacar que serán 78 los partidos que se jugarán en suelo estadounidense, por lo que todo aquel que haya comprado un boleto para uno de estos juegos, deberá tramitar su visa para poder acceder al país sin ningún tipo de problema.

Toda aquella persona que tenga en posesión un boleto del Mundial 2026 tendrá prioridad a la hora de agendar una cita. "De todas formas pasarán por el mismo proceso de selección. El proceso es el mismo que para cualquier otra persona; la única diferencia es que le damos prioridad. Su cita es más rápida", sentenció el político del Partido Republicano.

"Mi consejo para todos los que nos ven es desde cualquier parte del mundo es que, si piensan asistir a los juegos, deben tener un boleto y solicitarlo cuanto antes", agregó Rubio. Cabe destacar que, en caso de no tener una entrada para la Copa del Mundo, el proceso de obtener tu visa podría demorar entre un par de semanas hasta más de un año.

"Recibirán su entrevista en un plazo de seis a ocho semanas y, a partir de ahí, se seguirán los pasos a seguir. No esperen hasta el último momento", comentó el político para todas aquellas personas que ya hayan comprado su ticket. A falta de poco más de 200 días para el Mundial, será primordial obtener la visa para no sufrir percances de última hora.