ÚLTIMA HORA: Las selecciones de la UEFA ELIMINADAS del Mundial 2026

¡Se quedan sin fiesta! La fecha FIFA de noviembre de 2025 tuvo entre varias cosas, la definición de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, en donde varias selecciones de renombre quedaron eliminadas de la justa veraniega que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos en menos de un año.

Las grandes potencias no tuvieron problema para obtener su boleto a la Copa del Mundo, salvo Italia, que tras quedar segundo de su grupo, tendrá que disputar el Repechaje, instancia desde la que también buscarán su pase combinados como el de Polonia y Turquía.

OFICIAL: Seleccione de la UEFA eliminadas del Mundial 2026

A continuación todas las selecciones de la UEFA que quedaron eliminadas del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.