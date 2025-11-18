España 1-0 Turquía: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, hoy martes 18 de noviembre; marcador online

La selecciones de España y Turquía se enfrentan en un partido decisivo de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que se disputará en territorio español, específicamente en Sevilla, promete ser uno de los más atractivos de la jornada, pues ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para tener el boleto directo a la próxima Copa del Mundo.

España, dirigida por Luis de la Fuente, buscará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para imponer su estilo de juego basado en la posesión y la presión alta. Con figuras jóvenes que han revitalizado al equipo, como Mikel Oyarzabal y Ferran Torres, el conjunto ibérico quiere dar un golpe de autoridad y conseguir la clasificación.

Por su parte, Turquía llega con la necesidad de realizar una hazaña histórica y también para demostrar que puede competir de tú a tú contra las potencias europeas. Con talentos como Hakan Çalhanoğlu y Arda Güler, los turcos apuestan por un futbol dinámico y vertical que puede complicar a la defensa española. Además, saben que un resultado positivo en este duelo podría ser determinante para sus aspiraciones mundialistas.

Los turcos necesitan ganar y golear (7 goles) para conseguir su pase a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

