¡Mensaje al mundo! El USMNT supera a Senegal y demuestra que está listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Alejandro Zendejas en la cancha

La Selección de Estados Unidos continua su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y venció 3-2 a Senegal en el Bank of America Stadium en Carolina del Norte. El USMNT logró el triunfo gracias a goles de Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun. Los senegaleses descontaron gracias a un doblete de Sadio Mané mientras que Alejandro Zendejas tuvo unos minutos en la cancha.

Una gran conexión entre Ricardo Pepi, Pulisic y Dest acabó en el primer gol. El de orígenes mexicanos distribuyó el balón por la banda izquierda y el de ascendencia croata centro el balón para que el jugador del PSV Eindhoven solo empujara la esférica tras ganarle la espalda a la zaga senegalesa. Para el dos a cero, Pulisic dribló dentro del área y esquivó al portero para definir con calma.

El primer tiempo acabó con ventaja de 2-1 para el USMNT porque Sadio Mané descontó por Senegal en las postrimerías del periodo. El exjugador del Liverpool se encargó de puntear el balón tras un pase filtrado de Diarra. La anotación del empate llegó al 52 cuando se quitó al guardameta estadounidense con un sombrerito. Finalmente, Folarin Balogun consiguió el gol del triunfo al 62’. El delantero controló un centro raso y definió de la misma manera para poner el 3-2 definitivo.

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Minutos reducidos para Alejandro Zendejas

Alejandro Zendejas fue una de las sorpresas en la lista de Mauricio Pochettino para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque es uno de los mejores jugadores en la Liga BBVA MX, la competencia por minutos en el USMNT es grande y solo pudo jugar 15 minutos contra Senegal.

El atacante de las Águilas del América entró al 76' en lugar de Sebastian Berhalter. Durante su tiempo en el césped completó seis de los siete pases que intentó y tuvo un disparo al 82’ que acabó bloqueado por la zaga africana.