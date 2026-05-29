DT podría abandonar su Selección para dirigir a uno de los grandes de Europa después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ aún no comenzó, pero ya hay un estratega que podría emigrar al margen de los resultados que consiga. La mención es para Mauricio Pochettino, quien es pretendido por Milan para la segunda parte del año. ¿Cruzará el Océano Atlántico y emigrará a Italia?

Según confirman fuentes periodísticas, entre ellas The Athletic, el DT argentino ya mantuvo una reunión con representantes de la entidad italiana para analizar la posibilidad de sentarse en el banquillo en la temporada que se avecina.

Pochettino, en el podio de los entrenadores mejor pagados del Mundial 2026

El escalafón de estrategas con mayor salario en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ lo encabeza Carlo Ancelotti, quien percibe entre 9.5 y 10 millones de euros anuales por conducir a Brasil. Lo sigue Julian Nagelsmann al frente de Alemania, con 7 millones. En el tercer lugar aparece precisamente Pochettino, empatado con Thomas Tuchel —entrenador de Inglaterra— en una banda de entre 5.8 y 6 millones de euros, según datos otorgados por Finance Football.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos

A pesar de tener un acuerdo interesante con el seleccionado norteamericano, el exDT de Totenham podría darle prioridad al desafío que le proponen en Europa. El interés del club rossonero no es casual: atraviesa una de sus crisis institucionales más profundas de los últimos años, a tal punto que quedó fuera de la Champions League por segundo año consecutivo y despidió a Massimiliano Allegri tras una temporada decepcionante.

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La dirigencia italiana inició una búsqueda exhaustiva con el objetivo declarado de refundar el proyecto deportivo, y Pochettino apareció en la lista de candidatos. La misma fuente informó que la reunión entre el sudamericano y representantes milanistas se produjo en Georgia, durante la concentración de la selección estadounidense, lo que dice bastante sobre los tiempos y las prioridades de ambas partes.

De todos modos, el principal candidato para ocupar el cargo en Milan seguiría siendo Andoni Iraola, el vasco que quedó libre tras su salida del Bournemouth pero que también tiene una oferta de Crystal Palace.

Los números de Pochettino en Estados Unidos

Desde que asumió la conducción de Estados Unidos, registra 13 victorias, dos empates y nueve derrotas, un balance que no termina de convencer para alguien contratado con la expectativa de llevar al país anfitrión a las instancias finales del torneo. A eso se suma la polémica generada por la forma en que comunicó las exclusiones de la lista mundialista, a través de un correo electrónico.

El contrato de Pochettino con la Federación de Fútbol de Estados Unidos vence al término de la competencia que tendrá a su país entre los anfitriones. Si la selección no avanza lo suficiente —o si Milán llega con una oferta concreta—, julio podría marcar el fin de su ciclo americano y el inicio de un nuevo capítulo en la Serie A.