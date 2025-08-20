Campeones del mundo frente a frente: Gran expectativa en Argentina por el duelo Inter Miami vs Tigres

Aunque se juega fuera de sus fronteras, tiene sabor albiceleste. Inter Miami y Tigres se enfrentan en los cuartos de final de la Leagues Cup, y la expectativa en Argentina es altísima: Lionel Messi y Rodrigo De Paul por el lado estadounidense, y Ángel Correa en el conjunto azteca, todos campeones del mundo en Qatar 2022, se verán las caras en un choque que promete emociones y reencuentros cargados de historia.

“De Guamúchil a Coapa: Lo que no sabías de Dagoberto Espinoza”

¿Dónde se jugará el partido Inter Miami vs Tigres?

El partido, que se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, ha captado la atención de medios y aficionados argentinos. No es para menos: Messi, ídolo eterno, vuelve a enfrentar a Correa, con quien comparte vestuario en la selección y enfrentó con el Atlético de Madrid. La presencia de De Paul, otro pilar de la Scaloneta, añade aún más picante al encuentro.

Ángel Correa, flamante refuerzo de Tigres, ha brillado desde su llegada a la Liga MX. Con cuatro goles en tres partidos de Leagues Cup, el rosarino se ha convertido en el referente ofensivo del equipo dirigido por Guido Pizarro. “Los conozco muy bien, sé la clase de jugadores que son. Son muy competitivos. Más allá del cariño, vamos a dejar todo para ganar”, declaró Correa.

¿Será titular Lionel Messi ante Tigres?

En Argentina, los programas deportivos han dedicado amplios segmentos al partido. La narrativa gira en torno al reencuentro de amigos, compañeros de selección y protagonistas de la gesta mundialista. La incógnita sobre si Messi será titular, debido a molestias físicas, mantiene en vilo a los fanáticos.

TE PUEDE INTERESAR:

El duelo no solo representa una batalla por el pase a semifinales, sino también una oportunidad para medir el impacto de los campeones del mundo en sus respectivos clubes. Tigres , con una base sólida de argentinos, busca consolidarse como el mejor equipo mexicano en el torneo. Inter Miami, por su parte, apuesta a la jerarquía de sus figuras para seguir avanzando.

En definitiva, el Inter Miami vs Tigres es más que un partido: es una celebración del talento argentino, una muestra de cómo los campeones del mundo siguen marcando el pulso del futbol internacional.

