Explotan en Inglaterra por el fichaje de Raúl Jiménez con el Fulham

El delantero mexicano Raúl Jiménez continuará su carrera en el futbol en la Premier League, en donde tuvo buenas actuaciones y se convirtió en figura de los Wolves, ahora su nuevo equipo es el Fulham, en este club el canterano del América buscará recuperar su nivel que lo llevó a lo más alto en Europa.

Pero, la llegada del ariete a azteca al Fulham no fue recibida de manera positiva para una de los ex figuras del equipo, se trata de Stehpehn Kelly, quien mencionó que Jiménez no está listo para la competencia con Aleksandar Mitrovic, jugador con el que el “Lobo Mexicano” peleará la titularidad.

Terrible falla de Santiago Giménez: México 0-1 Qatar | Copa Oro 2023

“No creo que garantice goles” , expresó Kelly, quien agregó que “No creo que Jiménez reemplace a Mitrovic en goles garantizados, 5 millones de libras, solo para que Jiménez cruce la puerta, quien parece un jugador que solo necesita tener otra vez confianza”.

Raúl Jiménez continuará su carrera con el Fulham

Raúl Jiménez es uno de los grandes delanteros mexicanos en los últimos años, pues desde su salida al viejo continente con el Atlético de Madrid, el atacante se ganó un puesto en todos sus equipo, tanto en el Bnefica y luego dio el salto a la Premier League con el cuadro de los Wolves.

El Lobo Mexicano se convirtió en el nuevo jugador del Fulham y estará ligado con la institución inglesa hasta 2025, con opción a un año más, según sus desempeño; de manera extraoficial el azteca habría llegado con los Cottagers por cerca de 6.4 MDE.

Te puede interesar: Ya habría fecha para el debut de Raúl Jiménez con el Fulham

¿Cuándo podría debutar Raúl Jiménez con el Fulham?

El primer encuentro se podría dar el domingo 30 de julio, cuando se enfrenten al Chelsea en el FedExField; si no el sábado 5 de agosto frente al Hoffenheim, donde el escenario sería perfecto, pues debutaría en el Craven Cottage, casa del Fulham.

Te puede interesar: ¡Sorpresa! El número que usará Raúl Jiménez en el Fulham