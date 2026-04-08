F1: 3 razones por las que el GP de Japón ha sido el mejor para Checo Pérez y Cadillac

Han pasado algunos días desde que se llevó a cabo el Gran Premio de Japón y el mismo sigue dejando muchas curiosidades al respecto. Ante esta situación, luce interesante conocer la razón por la cual este ha sido el mejor circuito para Checo Pérez y Cadillac en la temporada 2026 de la F1.

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La Fórmula 1 ha disputado un total de tres carreras en su temporada 2026, misma en donde Cadillac ha demostrado que puede ser una escudería interesante que luche por no estar en los últimos lugares. Ahora bien, ¿por qué Checo Pérez ha tenido su mejor carrera hasta ahora?

3 razones por la que Checo Pérez y Cadillac destacaron en el GP de Japón

Subió dos puestos respecto a la parrilla de salida: Checo Pérez salió en el puesto 19 en el Gran Premio de Japón; sin embargo, terminó la carrera en el puesto 17, superando lo que hizo en las pruebas de clasificación y sumando mejores resultados para Cadillac.

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Volvió a terminar la carrera : Un punto que se ha vuelto importante para Cadillac guarda relación en el hecho de que Checo Pérez ha terminado todas sus carreras en este inicio de temporada, un hecho a destacar considerando los problemas que las escuderías han tenido con la nueva reglamentación de la F1.

: Un punto que se ha vuelto importante para guarda relación en el hecho de que ha terminado todas sus carreras en este inicio de temporada, un hecho a destacar considerando los problemas que las escuderías han tenido con la nueva reglamentación de la F1. Mejor que pilotos de gran experiencia como Fernando Alonso: Cadillac y Aston Martin son los únicos equipos que no han sumado minutos en la temporada; sin embargo, es Aston quien está en el último lugar luego de que sus pilotos, entre ellos Fernando Alonso, no pudieran terminar sus carreras, lo cual es un nuevo punto a destacar para Checo.

¿Cuándo corre Checo Pérez en Cadillac?

Lo primero a tener en cuenta es que la Fórmula 1 tendrá un parón cercano a un mes de actividades luego de cancelarse los GP’s de Bahréin y Arabia Saudita. Ante este hecho, vale decir que la próxima carrera se realizará el domingo 3 de mayo cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Miami.