Nadie lo esperaba_ LEYENDA de UFC salió a defender a Jake Paul

La derrota fue dura, el nocaut contundente y las críticas inmediatas. Sin embargo, una voz con peso histórico en los deportes de combate decidió ir contracorriente. Anderson Silva, leyenda de la UFC y excampeón mundial, salió en defensa de Jake Paul tras su pelea ante Anthony Joshua, y dejó un mensaje claro: el respeto no se negocia.

El combate, celebrado en el Kaseya Center de Miami, terminó en el sexto asalto con una brutal mano derecha del británico que fracturó la mandíbula del youtuber convertido en boxeador. Para muchos, fue la confirmación de que Paul no pertenece al ring con pesos pesados de élite. Para Silva, en cambio, fue una muestra de valentía.

“Jake hizo un trabajo increíble. La responsabilidad era de Joshua, no de Jake. Todo peleador que entra al ring merece respeto”, afirmó el brasileño en conferencia de prensa, palabras que resonaron fuerte entre fanáticos latinos en Estados Unidos.

Silva ve evolución en Jake Paul pese al nocaut

Lejos de burlas o descalificaciones, Anderson Silva defendió el progreso de Jake Paul y destacó que enfrentó a un rival muy superior físicamente y con poco tiempo de preparación. El excampeón de UFC incluso lanzó una reflexión que encendió el debate: ¿qué habría pasado si Paul tuviera más tamaño y un campamento completo?

Silva sabe de lo que habla. En octubre de 2022, el brasileño perdió ante Jake Paul por decisión unánime, pero siempre reconoció la disciplina y el respeto del estadounidense. Esa experiencia le da autoridad para opinar cuando muchos solo señalan desde fuera.

Durante los primeros rounds ante Joshua, Paul optó por moverse, correr y sobrevivir. Pero el cansancio llegó, los golpes también, y el desenlace fue inevitable. Aun así, Silva considera que el simple hecho de aceptar ese reto ya lo diferencia.

Más allá del resultado: el debate que divide al boxeo

Tras la pelea, Anthony Joshua dejó claro que su objetivo es Tyson Fury, mientras que Jake Paul, fiel a su estilo, volvió a retar a Saúl 'Canelo' Álvarez. El show continúa, pero la discusión de fondo permanece: ¿debe respetarse a Jake Paul como boxeador?

Para la comunidad latina en Estados Unidos, la opinión de Anderson Silva pesa. No es un influencer, es un ícono. Y su mensaje fue directo: el boxeo también se trata de coraje, no solo de récords.

Con marca de 12 victorias y 2 derrotas, Jake Paul sigue siendo una figura polémica. Pero mientras leyendas como Silva lo respalden, el debate seguirá vivo… y el ring también.