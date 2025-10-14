México tiene este negativo récord en Conmebol que ya asustó a muchísimos aficionados

México tiene récord negativo en encuentros con selecciones de la Conmebol, pues de sus últimos 9 encuentros solo ha ganado uno, que fue ante Bolivia. No obstante, el combinado azteca puede comenzar a mejorar las estadísticas este martes 14 de octubre, cuando se enfrente a Ecuador, partido que será transmitido por TV Azteca Deportes .

La Selección Nacional no le ha ido nada bien con los sudamericanos desde septiembre de 2022; es decir, hace 3 años, cuando perdió 2-3 ante Colombia en un partido de preparación para el Mundial de Qatar 2022. Los malos resultados aún continúan, pues en la Fecha FIFA de octubre de 2025 los cafetaleros volvieron a hacer la maldad y le clavaron 4 al combinado azteca.

Archivo TV Azteca México tiene récord negativo de 8 perdidos en sus últimos 9 partidos ante selecciones de la Conmebol

La Selección de Colombia es la que más triunfos tiene sobre México, según el dato de la página de Analistas. Además, a Selección Nacional tiene récord negativo de goles, pues le han marcado 20 y solo ha anotado 7. Estos son los partidos que forman parte de la estadística:



México 2-3 Colombia México 0-2 Argentina México 2-3 Colombia México 1-0 Bolivia México 0-4 Uruguay México 2-3 Brasil México 0-1 Venezuela México 0-0 Ecuador México 0-4 Colombia

Cabe mencionar que estos encuentros son tanto amistosos como oficiales, tales como el de Argentina en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, así como contra Ecuador y Venezuela en la Copa América 2024.

México, a romper la malaria o aumentar el récord negativo

México tiene la oportunidad de romper con el récord negativo este martes 14 de octubre, cuando reciba en el Estadio AKRON a Ecuador en punto de las 8:30 de la noche (hora centro de México).

La Selección Nacional seguirá su camino de preparación rumbo al Mundial 2026 con partidos amistosos ante selecciones de la Conmebol para la Fecha FIFA de noviembre. El sábado 15 se medirá ante Uruguay, mientras que el martes 18 a Paraguay, en duelos que se disputarán en territorio mexicano y en Estados Unidos, respectivamente.